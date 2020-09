Verano y pandemia: ¿Qué pasará con los alquileres de casas y departamentos?

Si bien los números de la pandemia son innegables y la cantidad de casos se ha disparado durante las últimas semanas, el sector turístico comienza a prepararse para lo que será una temporada marcada a fuego por la «nueva normalidad». En Carlos Paz, los empresarios, comerciantes y todos aquellos profesionales vinculadas al turismo están expectantes por lo que pueda ocurrir en los próximos meses y confían en que habrá vacaciones de verano.

Mientras algunos hoteleros, gastronómicos y propietarios de salas teatrales avanzan en la elaboración de protocolos sanitarios que deberán ser aprobados por el Centro de Operaciones de Emergencias y la Municipalidad, hay otros que aún desconocen cómo se trabajará durante los próximos meses y aguardan que haya ciertas definiciones.

Las cámaras inmobiliarias están a la espera de que puedan definirse una serie de medidas de bioseguridad vinculadas a los alquileres temporarios de casas, complejos de cabañas y departamentos. En ese sentido, comenzaron a mantener los primeros encuentros para plantear cuáles son las necesidades del sector, luego de una cuarentena que paralizó todas las operaciones de compra y venta en la ciudad.

Fueron meses difíciles y los corredores inmobiliarios resolvieron mantener las tarifas del año pasado, que arrancan desde $500 diarios por día para un departamento chico y luego van variando de acuerdo a las comodidades del inmueble (pileta, asador, parque y aire acondicionado, por ejemplo). Es una forma de ser competitivos ante un escenario pos pandemia que seguramente traerá aparejado la caída del afluente turístico y la restricción del gasto promedio producto de la crisis derivada de la cuarentena.

Inés Prados es titular de la Asociación Inmobiliaria de Carlos Paz y destacó en diálogo con EL DIARIO: «Todavía no se ha determinado si se habilitará el turismo, pero nosotros venimos manteniendo reuniones con los colegas y planteando algunas cuestiones fundamentales de cara al verano. Por ejemplo: ¿quién se hará cargo si se alquila una casa y una persona contrae el virus?. Y si esa persona se interna... ¿qué pasará con la familia? ¿Se queda en la casa o vuelve a su hogar?. Estamos gestionando una reunión con el COE y con la Municipalidad para trabajar sobre los protocolos, pero más allá del protocolo, hay que resolver la situación de quiénes lleguen desde afuera».

«Se mantendrán los mismos precios del año pasado, porque debemos ser conscientes del momento que estamos atravesando. Es sabido que habrá muchas parejas de adultos mayores que esta temporada no vendrán para cuidarse y aún no sabemos qué características tendrá esta temporada de verano. Hay que prestar mucha atención y tenemos que ser realistas con la situación que estamos viviendo: hay gente que no tiene cómo pagar el alquiler y gente que ha perdido su trabajo. Será un verano muy difícil y venimos de meses donde no se ha movido nada el mercado inmobiliario, no se ha vendido nada y se paralizó todo. De alquiler anual tuvimos muchas consultadas, pero gente que viene de otras provincias y no tiene garantías»; agregó.

En tanto, el secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad, Sebastián Boldrini, manifestó: «Estamos esperando los protocolos que está confeccionando el Ministerio de Turismo de la Nación, que ha establecido particularidades para las sierras, la costa y los destinos de nieve. Todavía no se ha terminado, pero estimamos que en las próximas semanas tendremos novedades. Se avanzó en el protocolo sanitario de los hoteles y complejos de alojamiento, al tiempo que desde hace algunos meses ya está listo el que se aplica en establecimientos gastronómicos y hay otro que están elaborando las cámaras teatrales».