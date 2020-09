Carlos Paz: Se secó el río San Antonio y piden cuidar del agua

La escasas lluvias registradas durante los últimos meses y el crecimiento del consumo promedio por el aislamiento, derivó en una intensa sequía que alarma a las autoridades municipales y dejó imágenes preocupantes del río San Antonio de Carlos Paz. El cauce se encuentra prácticamente seco y piden a los vecinos extremar el cuidado del agua potable.

Desde hace algunas semanas, el río que atraviesa la ciudad y desemboca en el lago San Roque redujo considerablemente su caudal al punto que se transformó apenas en un hilo de agua. El embalse también está en bajante, aunque la situación es menos crítica.

El consumo promedio se mantiene elevado y esperan que crezca con motivo de la llegada de las altas temperaturas, aunque desde la Cooperativa Integral informaron que al día de la fecha no hay inconvenientes con la provisión de agua potable. No obstante, si no llegan tormentas en el corto plazo, se avecinan meses complicados y es necesario utilizar el recurso hídrico con responsabilidad.

Debido a la sequía, desde el gobierno carlospacense emitieron una serie de recomendaciones a la población. En ese sentido, solicitaron cerrar las canillas mientras no se haga uso del agua, utilizar sistemas de control del agua en el inodoro (se aconsejó instalar una botella llena de arena en la cisterna para ahorrar un litro y medio de agua cada vez que se tire la cadena), hacer uso del lavarropas y el lavavajillas únicamente con carga completa, ahorrar agua al tomar un baño y plantar en los jardines especies autóctonas que consumen menos agua y se adaptan mejor al clima.