Tratamiento con ibuprofeno acorta el tiempo de internación

Néstor García, médico investigador del Conicet y uno de los autores del tratamiento con Ibuprofeno para casos de coronavirus, destacó que con el mismo se acorta el tiempo de internación de los pacientes, logrando liberar más rápido las camas en los hospitales.

“Pudimos determinar que el ibuprofeno era seguro y ahora estamos acortando el tiempo de internación, según los datos que llegan desde Jujuy de los pacientes que están con este tratamiento”, aseguró en diálogo con Cadena 3.

Noticias Relacionadas Cuatro provincias tratan a pacientes con ibuprofeno inhalado

Este método se está utilizando en Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, La Rioja y próximamente en Mendoza.

“El gobernador de Mendoza indicó este martes que iban a empezar a solicitar medicación. Es otra provincia que se suma y hay otras dos que están haciendo los trámites necesarios para incorporarse”, adelantó.

García aseguró que en Jujuy antes de aplicar el tratamiento con ibuprofeno el tiempo de internación se extendía a 14 días, y después de comenzar a aplicarlo se redujo a 8.3 días. “Eso desde el punto de vista del costo económico es importantísimo, así como del costo para la salud de los pacientes y para la liberación de camas”, afirmó.

Lamentablemente todavía su uso no se puede extender a todo el país ya que falta el estudio de fase 2 que los investigadores están intentando resolver junto con las autoridades de ANMAT.

"Tenemos que demostrar que no sólo es seguro, sino efectivo y eso lleva un tiempo. Lleva un tiempo de diseño de estudio y ahora es una condición muy compleja la pandemia y entonces no todos los proyectos se pueden hacer como se hacen en un periodo de no pandemia”, explicó.

“No podemos resignar la seguridad y hay que adaptar ciertas cosas que son necesarias para mantener esa seguridad”, apuntó. (Fuente: Cadena 3)