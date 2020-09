Crimen de Fernando Báez Sosa: identificaron al sospechoso número 11

La Justicia avanzó en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado el pasado 18 de enero en Villa Gesell, tras la golpiza de un grupo de rugbiers.

El abogado de la familia del joven, Fabián Améndola, confirmó que se logró identificar al sospechoso número 11 del ataque a la salida de un boliche.

“Se pudo corroborar la identidad de la persona que decíamos que era la número 11“, apuntó el letrado en diálogo con Minuto G.

Por otra parte, también confirmó que aún está pendiente la incorporación de la pericia de todas las imágenes en el momento en donde comenzaron al joven a la salida del boliche Le Brique, para la identificación de los rostros de los asesinos.

Entre los rugbiers, el más complicado en lo que respecta a la situación procesal es Máximo Thompsen, quien habría sido el responsable de las patadas que le provocaron la muerte a Fernando.

Un reciente audio que se difundió por WhatsApp entre los rugbiers fue el que reveló que precisamente Máximo le habría pegado las patadas al adolescente.

“Se pegaron ahí, lo sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí, no hicieron nada. Cuando se fue Gendarmería se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató“, se afirma en el audio.

Fernando estaba de vacaciones junto a sus amigos en la ciudad balnearia.