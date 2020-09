Abuelos crearon una radio para estar cerca de sus familiares

Ante la irrupción de la pandemia de coronavirus y la denominada nueva normalidad, los abuelos de la residencia geriátrica «Los Nogales» de Carlos Paz decidieron armar una radio online para estar más conectados con sus familiares y amigos. Todos los miércoles transmiten un programa que se llama «Resistiré», donde cuentan historias, comparten recetas de cocina, chistes y hacen una selección de grandes clásicos de la música.

Cada semana, preparan los contenidos que luego comparten a través de Internet y coinciden en la importancia que la radio ha tenido y tiene en sus vidas, hablan de canciones que marcaron una época y autores que han llenado sus días de música.

Se trata de una hermosa iniciativa que conmueve y demuestra como el ingenio y la creatividad pueden ayudar a sortear el confinamiento al que toda la humanidad fue empujada por el COVID-19.

Lucas Cuello es acompañante terapéutico de la residencia y uno de los impulsores de la iniciativa y contó a El Diario: «Cuando empezó esto de la pandemia, la gente que venía a hacer recreación (dejó de venir porque eran de Bialet Massé) y entonces la directora del hogar me preguntó si no me animaba a hacer algo con los abuelos. Así armamos el proyecto de la radio online, porque queríamos que fuese algo que tuviese que ver con la comunicación y los ayudara a estar en contacto con sus familias. Una vecina que es docente, nos contó que un colega suyo daba clases por streaming y armamos el proyecto».

«A los abuelos les fascina, primero porque se sienten escuchados y segundo porque su generación se ha criado con la radio. Llevamos nueve programas, lo estábamos haciendo cada una semana y ahora lo hacemos cada quince días. Hay 46 abuelos en la residencia y están divididos en dos grupos, tenemos un grupo de 20 que son los más activos y son quienes hablan, investigan, hacen las entrevistas y preparan los contenidos. Después hay muchos que son oyentes y otros que mandan saludos»; agregó.

«Nos sorprendió que están muy entusiasmados, están pendientes de todo y se animan a proponernos contenidos muy interesantes. Vienen hablando de cosas que han vivenciado y tienen mucha picardía también. La idea es que esto siga más allá de la pandemia, porque los familiares también se engancharon y nos mandan cosas. Es algo muy lindo porque los abuelos se sienten contenidos, están más conectados entre ellos y pueden mantener un vinculo más cercano con sus familias»; reconoció Cuello.

Es importante destacar, que el programa «Resistiré» se emite los miércoles cada quince días desde el geriátrico Los Nogales, ubicado en la calle Bach 151 del barrio Costa Azul. Podés escucharlos en: losnogales.radiostream321.com - losnogales.radio12345.com - losnogales.radiostream123.com