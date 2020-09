Un bombero se quemó las manos durante el incendio

Carlos Paz.- Federico Achával, de 29 años, es un bombero de Icho Cruz que se quemó las dos manos combatiendo los incendios en barrio Sol y Río, de Carlos Paz.

Achával resultó herido debido a la fuerza y calor del fuego pese a que contaba con el equipo adecuado para enfrentarse a esta situación.

"No tuve contacto directo con las llamas, pero el fuego era muy intenso y me quemó las dos manos. Tengo mucha frustración por no poder ayudar a mis compañeros", contó el bombero.

Y agregó: "Mi mujer sufrió mucho y tuvo miedo. Mi hijo más chico no se da cuenta de lo que pasa, pero mi hijo más grande sufrió y lloró al verme así. Más allá de todo, no voy a dejar de ser bombero"