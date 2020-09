ANSES: Quien puede cobrar el bono de $17.000

País.- Alberto Fernández presentó el Programa Acompañar, una asistencia destinada a mujeres en situación de violencia de género. Tendrá una inversión de 4.500 millones de pesos.

Los beneficiarios recibirán un bono de $17 mil pesos equivalente a un salario mínimo. Se trata de una suma no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva.

La cifra se abonará durante seis meses seguidos con el objetivo de ayudar en la vida de estas personas.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al bono de $17 mil pesos de ANSES?

Las mujeres deberán ser mayor de 18 años, residir en el país con ciudadanía argentina nativa o por opción. o naturalizada. Puede ser extranjera con residencia legal no inferior a un año.

Aquellos que quieren cobrar este subsidio deben acreditar su situación de violencia de género a través de un informe social.

Cabe destacar que el Programa Acompañar es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el monotributo social y el trabajo formal vinculado a casas de familia.