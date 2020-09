Harán una prueba de ADN a un sospechoso en el caso Andrea Castana

Carlos Paz.- Poco más de una semana de conocerse que Luis Castana, el padre de Andrea, la mujer asesinada en 2015 en el Cerro de la Cruz, ofreciera una recompensa de un millón de pesos para quien tenga información sobre el femicidio de su hija, trascendió una información que podría dar un revés en la causa.

Se realizará un examen de ADN a una persona que podría estar implicada en el crimen. Se trata de un ex empleado municipal de Carlos Paz que, según sospecha Luis, estaría relacionado en el femicidio de Andrea.

“Se puso a revisar las cámaras de seguridad que había en el acuario de la Aerosilla”, relató Castana. En ese contexto, aclaró que “más allá de que en aquel momento se desempeñaba en el área de Seguridad Urbana del municipio, no tenía por qué estar haciendo eso”.

Además, el padre de Andrea indicó en diálogo con VillaNos Radio que el hombre “No está imputado, pero pertenece al círculo íntimo de familiares y amigos de Andrea. Hay testigos de que estuvo revisando las cámaras y también hubo muchas otras cosas muy sospechosas, actitudes que no cierran. Yo tengo mi teoría. Hace cuatro años que vengo pidiendo este ADN. A lo mejor no tiene nada que ver y ojalá que sea así, porque si no significa que estará involucrado el círculo íntimo”.