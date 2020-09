Ameri: «No cometí ningún delito, pero cometí un error muy grave»

Tras renunciar como diputado del Frente de Todos por el escándalo sexual, Juan Ameri afirmó este viernes que se siente “sumamente arrepentido y avergonzado” por el episodio ocurrido el jueves durante la sesión virtual.

“No cometí ningún delito, pero cometí un error muy grave”, expresó el ex legislador, que tras el escándalo en la Cámara baja presentó su renuncia al cuerpo. Y continuó en declaraciones televisivas: “Me equivoqué, asumí que me equivoqué y quiero volver por enésima vez a pedirle disculpas a la sociedad. Me equivoqué y pagué”.

“Siento que le fallé al pueblo de Salta, soy un militante de base que estaba cumpliendo el sueño de todo militante”, indicó el salteño. Asimismo, reiteró que en el momento en que le besó el pecho a su pareja pensaba que estaba “sin conexión”.

Y explicó el hombre de 47 años: “Estaba esperando que volviera mi conexión, estaba mi mujer al lado e hicimos lo que hace cualquier pareja en un momento de intimidad. No cometí ningún delito. Pensé que estaba sin conexión y pasó mi mujer y me distraje”.

Por su parte, Ameri solicitó respeto para su pareja y denunció que “los medios la están acosando”. “Siento que están haciendo una caza de brujas, fue un error grave, una afrenta a las instituciones, por eso presento mi renuncia, pero no considero que tengan que estar los medios hablando y acosando a mi pareja”, se quejó el ex diputado del Frente de Todos. Y agregó: “Ella está siendo víctima de un acoso terrible de los medios de comunicación”.