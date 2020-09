Insólitas habitantes en un medidor de agua en Carlos Paz

Carlos Paz.- Un lector de EL DIARIO, hizo llegar a nuestra redacción imágenes del insólito descubrimiento que realizó dentro del espacio donde se encuentra un medidor de agua en un domicilio de Carlos Paz.

Se trata de nada mas y nada menos que varias colmenas de abejas que utilizaron el lugar para crear su hogar.

El lector contó: "Me llamó la atención ver la puertita abierta y cuando me asomé a mirar me encontré con las abejas trabajando y decidí tomar las fotos".

Es un hecho llamativo que no es común encontrar en sitios como estos, mas teniendo en cuenta que corren peligro extinción.