Carlos Paz no tuvo ningún contagio registrado en bares ni restaurantes

La ciudad de Carlos Paz es una de las localidades de la Provincia de Córdoba que no restringió la actividad nocturna, bsucando preservar las fuentes laborales y evitar un mayor impacto de la crisis derivada de la pandemia.

Si bien hubo un incremento de casos en coincidencia con lo ocurrido en todo el país, desde el municipio decidieron poner el foco en los controles y salir a la caza de quienes hacen reuniones sociales, fiestas clandestinas y reuniones familiares.

Desde el inicio de la pandemia, el grueso de los contagios se ha dado en viviendas particulares y no hubo ni un solo infectado vinculado a algún encuentro en bares o restaurantes.

La doctora Sofía Cagnone tiene a su cargo el área de Epidemiología de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y manifestó a EL DIARIO: «Nos encontramos como el resto de la provincia y las localidades vecinas, tenemos un gran demanda de pacientes sintomáticos y vamos a respondiendo en la medida de nuestras posibilidades, priorizando los casos de alta sospecha, el aislamiento de los mismos y los hisopados de los contactos estrechos».

«Es difícil establecer un promedio de los análisis diarios que estamos realizando (porque va variando de día a día), pero hay días que tenemos diez análisis y otros días donde hacemos cincuenta. Depende de la demanda y la cantidad de contactos estrechos»; agregó la funcionaria.

Consultada en torno a los pacientes internados por coronavirus en los establecimientos de la ciudad, Cagnone dijo que el Hospital Sayago no cuenta con áreas de internación para COVID-19 (porque así lo dispuso el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba) y que se desconoce el nivel de ocupación en las clínicas privadas de Carlos Paz. Sin embargo, aclaró que los casos crecieron acorde a la realidad de la Provincia de Córdoba».

Con respecto a la decisión del intendente Daniel Gómez Gesteira de no adherir a la restricción de la actividad nocturna, destacó: «Cada localidad tenía la posibilidad de adherir o no adherirse, en función de su situación epidemiológica de sus ciudades. La realidad es que aquí, el mayor índice de contagios los tenemos en las reuniones sociales y encuentros familiares, donde la gente se relaja y no se cumplen con las medidas de bioseguridad. Por eso, recomendamos siempre el uso de barbijo, el distanciamiento y el lavado frecuente de manos, como también que se eviten este tipo de reunión social o familiar. Por el contrario, no hemos tenido ningún caso de contagio en bares o restaurantes registrados hasta la fecha».