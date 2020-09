Netflix permite ver películas y series gratis sin registrarse

Netflix puso en marcha una promoción que permite ver películas y series gratis en la plataforma, con el objetivo de atraer nuevos suscriptores sin necesidad de realizar un pago inicial. No es necesario registrarse y el único detalle es que pueden aparecer anuncios – de la plataforma propia- antes de la emisión.

Esta campaña es a nivel global, por lo que las películas y series que se pueden ver sin pagar son las mismas en todos los países. Se trata de siete series y tres películas, de las más aclamadas, que están ahora disponibles para todos.

Las series disponibles para personas que incluso no tengan suscripción a Netflix son: Stranger Things, Grace & Frankie, When They See Us, Our Planet, Élite, Love is Blind, The Boss Baby: Back in Business. Mientras que las películas disponibles serán Bird Box, Murder Mistery y The Two Popes.

Cómo ver Netflix gratis

Tal y como explica la propia firma, «no tienes que suscribirte ni registrarte: basta con pulsar el botón de reproducir para verlas».

Para acceder sólo hay que entrar Watch Free y seleccionar el título que se quiera ver. En el caso de las series solo están disponibles algunos capítulos, mientras que las películas se pueden disfrutar completas.

La función para ver episodios y películas de Netflix gratis está disponible únicamente en línea (es decir, no se pueden descargar) y se puede acceder desde el navegador (es compatible con PC y Mac) y dispositivos Android. Por el momento no se puede entrar desde iOS ni otros terminales, como televisores inteligentes.

Según explica Netflix, la selección gratuita «va cambiando», así que es posible que con el tiempo los títulos dejen de estar disponibles y aparezcan otros nuevos, si bien por el momento no ha dado más datos sobre esta rotación.