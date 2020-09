Coronavirus: ¿Por qué las cifras de la Provincia no coinciden con los municipios?

Desde hace varios días, las cifras de casos de coronavirus que difunde el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba no coinciden con el registro de los municipios y comunas.

Según informaron desde el Centro de Operaciones de Emergencias, esto se debe a que el Laboratorio Central tiene una demora en el procesamiento de los datos que llegan desde las distintas localidades.

De esta forma, hay un conteo que llevan adelante los gobiernos locales que muchas veces está adelantado con respecto a la Provincia y otros casos (por ejemplo: las clínicas privadas) que únicamente registra el Laboratorio Central.

En diálogo con El Diario, la doctora Sonia Nieva (quien es titular del COE Punilla y directora del Hospital Funes) destacó: «Sucede que los municipios van hisopando y mandan al Laboratorio Central y a veces hay cierta demora, entonces no se cargan los resultados inmediatamente. Luego cuando se hace, aparecen varios casos de dos o tres días seguidos».

«También hemos visto que el Laboratorio Central es quien registra los casos detectados en establecimientos privados y entonces, hay también hay diferencia con los municipios. Son casos que los municipios no tienen porque corresponden a la parte privada. La idea es que no haya diferencia, pero no siempre se puede»; reconoció.