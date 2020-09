La pandemia volvió a mostrar las dos caras de Carlos Paz

La irrupción de la pandemia de coronavirus volvió a poner en evidencia las dos ciudades que conviven en Carlos Paz. Mientras algunos vecinos, comerciantes y empresarios hacen concentraciones y movilizaciones para reclamar la vuelta del turismo, otro gran porcentaje de carlospacenses sigue recluido en sus hogares y pide por una cuarentena más extensa.

Se trata de dos modelos de ciudad que están en puja desde hace décadas: el destino turístico contra la ciudad residencial. Y ante un acontecimiento de escala global como el que estamos atravesando, que modificó las pautas de convivencia e impuso una nueva normalidad, las dos visiones para Carlos Paz volvieron a colisionar.

Mientras el sector turístico (la principal industria de la ciudad) insiste con la necesidad de una reapertura progresiva desde el mes de octubre y con vistas a la temporada de verano, hay otros vecinos que temen que la llegada de turistas pueda disparar la curva de contagios y hacer colapsar el sistema sanitario local.

«Los que salen a hacer caravanas para reclamar la apertura del turismo parece que vivieran en marte. Pareciera que no saben que estamos teniendo seis o siete casos por día y que todavía nos falta lo peor. Yo no quiero que venga gente de otros lados, porque así es como se esparce el virus»; sostuvo Luis, un vecino del barrio Playas de Oro.

Durante los últimos años, la villa ha experimentado un crecimiento sostenido a partir de la llegada de matrimonios mayores que vendieron sus propiedades en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario y Santa Fe y se mudaron para llevar una vida tranquila en las sierras. Muchos de ellos, como Luis, están jubilados y no viven del turismo, por lo que encarnan un modelo de ciudad residencial más preocupada por las variaciones del dólar y distante de las problemáticas de comerciantes y empresarios.

Marisol vive en un apartamento en el centro y comentó: «Yo no estoy en contra del turismo, pero creo que se debe ser responsable. Si la situación no da para reabrir el turismo, entonces habrá que esperar. Sé que hay gente que la está pasando mal, pero no podemos pagar todos porque un hotelero se pierda la temporada estudiantil».

En contraposición, hay hoteleros, dueños de bares y restaurantes, guías turísticos, transportistas y dueños de complejos de entretenimientos que viven las horas más críticas desde el inicio de la cuarentena. Tras haberse gastado los ahorros logrados durante la última temporada, se encuentran al borde del colapso y vienen realizándose presentaciones y movilizaciones pidiendo la reapertura del turismo y una asistencia gubernamental para mantener sus establecimientos y garantizar las fuentes laborales.

«No damos más, estamos llegando con lo último y no aguantaremos hasta diciembre. Necesitamos que se empiecen a aplicarse los beneficios estipulados en la nueva Ley de Turismo o que se permita el turismo interno, porque hay bares, hoteles y restaurantes históricos de la ciudad que han tenido que cerrar sus puertas por la pandemia. Es muy triste, además de que cada vez vemos más locales vacíos en el centro. Estamos en crisis y peligra toda la industria turística»; expresó el dueño de un hotel.