La madre de Nancy Pazos murió por coronavirus

En la mañana del lunes la conductora Nancy Pazos contó que su madre, de 72 años, murió de coronavirus. A través de las redes sociales la periodista realizó un descargo al respecto.

“Acaba de morir mi mamá Una mujer que me crió empoderada fuera de época. Hacia 7meses que vivía en casa. El único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos. En febrero despedí a papá Ahora a mamá Se separaron hace 40 años pero el hilo rojo existe“, expresó por medio de su cuenta personal de Twitter.

Y continuó: “Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me dijste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre“.

Por último Nancy Pazos llevó a cabo otro tuit con el fin de agradecer al personal de salud que en la actualidad enfrente a la enfermedad. “Me queda un gran agradecimiento. A médicos, enfermeros, psicólogos y todos los que están trabajando a destajo en el Hospital Argerich. Me tuvieron informada y contenida siempre. Sé que hicieron todo lo posible. Y que no dejaron que sufriera. Gracias enormes”, concluyó.

Nancy Pazos tuvo coronavirus

Es preciso recordar que Nancy Pazos había confirmado que había contraído la enfermedad. A través de la red social del pajarito además comunicó que sus hijos, fruto de su relación con Diego Santilli, también estaban contagiados.

“Mis hijos y yo somos COVID-19 positivos. Estamos en cuarentena desde el jueves pasado en que alguien cercano se enfermó. Y ayer no confirmaron la presunción”, había expresado la conductora.