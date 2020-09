¿Que hacer con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos?

Carlos Paz cuenta desde el año 2014 con un programa de recepción y acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) para su posterior reciclado y reutilización a cargo de la empresa Progeas.

De esta manera el Municipio brinda soluciones en la gestión y recuperación de residuos especiales, evitando que vayan a enterramiento sanitario.

Los residuos informáticos, de electrodomésticos y telecomunicaciones pueden ser descartados en forma gratuita por organizaciones y particulares, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00, en el contenedor ubicado al lado de La Fábrica Punto Joven VCP (Brasil casi esquina Uspallata).

¿Qué se puede tirar?

Pequeños y grandes electrodomésticos. Equipos de informática y telecomunicaciones (teléfonos, mouse, CPU, impresoras). Aparatos electrónicos de consumo (videograbadora, DVD, televisores, etc.) Herramientas eléctricas (taladro, máquina de coser, soldadora, etc). Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento. Aparatos de uso médico (excepto todos los productos implantados, infectados y/o radioactivos). Instrumentos de vigilancia y control (alarmas, cámaras, etc.). Paneles solares y accesorios

No se receptarán grandes equipos refrigeradores, heladeras, congeladores/Freezers, otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos, radiadores eléctricos que contengan aceites, cartuchos de tinta liquidas (ej. de impresoras de inyección de tinta) que no vengan formando parte de manera natural de un aparato, pilas y baterías fuera de su aparato.