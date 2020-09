El lago sigue bajando y aprovechan para sacar una gran cantidad de basura

Se recolectó del lago San Roque una gran cantidad de basura, entre ella plásticos, neumáticos, chatarra, y restos vegetales aprovechando la bajante.

Los elementos son trasladados al Centro Ambiental para su tratamiento diferenciado de acuerdo al tipo de material.

“Es importante poder concientizar la importancia de no arrojar basura y residuos en los lugares que no son los indicados" aseguró el intendente Daniel Gómez Gesteira. "El trabajo que realiza el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental es fundamental para poder mantener limpios estos espacios. Es un proceso de concientización que venimos llevando adelante hace muchos años en esta Gestión Comunitaria para que el vecino tome dimensión de lo importante de no contaminar, con conciencia y responsabilidad” aseveró.

Por su parte el Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Gustavo García Setti, señaló: “Esta tarea la realizamos de manera constante, es importante poder mantener estas jornadas de limpieza de forma periódica durante el año. Limpiamos y recolectamos la basura que es tirada en este sector y además la basura que arrastra las crecientes, lo que va generando algún tipo de elementos que son contaminantes en la costa. Extraemos mucho material en cada una de las jornadas que llevamos adelante”.