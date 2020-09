El policía que se subió a la antena sostuvo que nunca intentó suicidarse

Esta mañana un policía subió a la antena de una torre y amenazó con arrojarse. El hecho generó un enorme susto en los presentes, tanto así que sus familiares acudieron al lugar para auxiliarlo.

El agente se llama Aldo Oscar Pagano, tiene 52 años y, en medio de la manifestación, habló para aclarar la situación que provocó tanta conmoción.

“Yo me siento muy bien. Me gustaría aclarar la situación que me llevó a hacer lo que hice. Varias veces en mis más de 30 años en la institución, siempre te prometen algo y nunca cumplieron. Nosotros hace más de 48 horas estamos con esta protesta y nadie nos responde. No debe haber ninguna represalia con nadie”, comenzó diciendo Pagano en diálogo con TN.

Y, entonces, sostuvo que subió a la antena para “poder llamar la atención”.

“Subí para llamar la atención. No lo hice pensando. Nunca pensé en suicidarme“, sostuvo. Por último, el oficial aseguró que su reclamo“no está politizado”.

En el tercer día de protesta de los efectivos de la Bonaerense, Alberto Fernández se refirió al conflicto y señaló que “esto no se resuelve escondidos en patrulleros tocando bocina”.

“El gobierno nacional no se va a hacer el distraído, va a afrontar el problema como lo hacemos siempre junto al gobernador”, añadió.