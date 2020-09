Pedro Cahn: «¿Cuántos muertos estamos dispuestos a aceptar?»

Buenos Aires. El infectólogo Pedro Cahn, uno de los asesores del Comité de Expertos del Ministerios de Salud, definió como "crítica" la situación que atraviesa la Argentina en relación a la pandemia de coronavirus, apeló a la responsabilidad individual, remarcó la importancia del aislamiento y rastreo de contactos y se preguntó: "¿Cuántos muertos estamos dispuestos a aceptar?".

"Estamos en un momento crítico porque tenemos un crecimiento importante en el número de casos, un aumento de personas fallecidas con la población muy cansada y con una parte de la sociedad haciendo campaña abierta en contra de las medidas de control", sostuvo Cahn en diálogo con la agencia Télam.

En este contexto y con el foco tanto en lo que ocurre en la Argentina como a nivel mundial, Cahn sostuvo: "Estamos frente a un terremoto, frente a un tsunami, porque tenemos una situación totalmente violenta, imprevista, masiva a gran escala en la cual estamos inmersos, de la que no tenemos información previa y de la que no sabemos cómo salir ni si se va a repetir o no, como de hecho vemos que está pasando en España o en Francia".

"Es un estado de conmoción que explica que muchas personas estén confundidas y cansadas, hay problemas económicos; es decir, hay muchas dificultades que ha generado la pandemia, no la cuarentena", sostuvo el infectólogo, quien es además director de la Fundación Huésped.

Para Cahn, "es un momento en el que hay que ser muy empático con las personas, tratar de entender".

"Cada uno de nosotros tiene que reflexionar, creo que la pregunta es: hasta que tengamos una vacuna efectiva, ¿cuántos muertos estamos dispuestos a aceptar? ¿cuántos enfermos? ¿cuántas unidades de terapia intensiva colapsadas, cuántos médicos, kinesiólogos o enfermeros agotados?", cuestionó.

En ese contexto, pidió "pensar si queremos ser un eslabón en la cadena de trasmisión o un muro que impida que la gente se infecte". (Fuente: Télam)