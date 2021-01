Fiestas clandestinas, balnearios con restricciones y clausuras en Carlos Paz

Durante el último fin de semana, en la ciudad de Carlos Paz, se hicieron varias clausuras de comercios, se desalojaron fiestas clandestinas y se aplicó un fuerte operativo en los balnearios para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y evitar nuevos contagios de COVID-19. La temporada va tomando color, cada vez ingresan más turistas y es necesario intensificar las acciones de control para que no haya aglomeración de personas y se cumplan con el uso de barbijo.

El director de Seguridad VCP, Roberto Giménez, manifestó: «Fue un fin de semana donde tuvimos que reforzar la presencia en balnearios, venimos trabajando sobre los protocolos junto a la Secretaría de Turismo y el último sábado, tuvimos una afluencia de jóvenes que habían sido erradicados de las comunas del sur y se concentraron en la zona de Playas de Oro. Se dio participación a Seguridad Urbana, se alertó a la Policía de la Provincia y se pudo controlar y luego desarticular esa reunión de jóvenes en la costa del río. El domingo, a partir del tomar conocimiento de que habría controles en las comunas del sur, reforzamos el ingreso a las zonas de balnearios en Sol y Río, Playas de Oro, Las Ensenadas y se hizo un conteo de los vehículos que ingresaban a Carlos Paz. Fuimos trabajando con la capacidad máxima que tenemos en los balnearios, indicando con las banderas la densidad de ocupación e informando a la Policía de las situaciones que se iban dando»

Consultado sobre la capacidad de cada balneario, precisó: «Son muy extensos nuestros balnearios y vamos trabajando sobre la capacidad máxima de acuerdo a cómo se presenta la gente en la zona. El día domingo, si bien hubo mucha gente en todos los balnearios, todos mantuvieron el distanciamiento y fueron informados de las medidas sanitarias. Muchas veces tenemos familias numerosas de diez o quince personas o grupos de jóvenes, pero en general tenemos se pudo controlar el afluente. Seguiremos trabajando con controles, intensificando los recorridos y poniendo en conocimiento de la situación a vecinos y turistas»

También se trabajó para erradicar las fiestas clandestinas y se hicieron varias clausuras de establecimientos que no cumplían con las disposiciones de la pandemia. «Todo aquel que no respeta las normas de bioseguridad, sanitarias y de distanciamiento, será sancionado. Este fin de semana, se hicieron varias clausuras, como un bar o un hotel donde se realizó un evento para los pasajeros que no cumplía con las medidas sanitarias. Detectamos varias fiestas clandestinas en Villa del Lago, Villa Independencia y Costa Azu y se clausuraron comercios que seguían abiertos después de la medianoche y vendían alcohol. A medida que detectamos comercios que venden bebidas alcohólicas que se utilizan en fiestas clandestinas, se van tomando medidas. Lo que sucede es que muchos llevan adelante esta actividad desde domicilios particulares y a puertas cerradas, lo que hace más difícil controlar»; explicó el funcionario, quien agregó: «Hemos notado un crecimiento de las fiestas clandestinas, se han identificado lugares puntuales y otros sectores donde a medida que se van haciendo las actuaciones, aplicamos fuertes multas».