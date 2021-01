Carlos Paz: Revelan cómo se contagiaron los egresados neuquinos

Un joven rompió el silencio y contó cómo se produjeron los contagios dentro del contingente de egresados neuquinos, que llegó a de viaje de estudio a Carlos Paz a fines del mes de diciembre. Creen que uno o varios de los estudiantes llegaron con el virus desde sus ciudades y no lo informaron.

El chico denunció una cadena de irresponsabilidades y sostuvo que la empresa de viajes no cumplió con los protocolos sanitarios, y que el único lugar donde se respetaron, era el interior del hotel donde fueron alojados.

Durante una entrevista concedida al diario La Mañana de Neuquén, el joven dijo: «Era obvio que todos nos íbamos a contagiar» y dió cuenta de una serie de irregularidades y descontrol entre los coordinadores de la empresa de viajes.

«La noche era un escándalo. Era obvio que todos nos íbamos a contagiar, si cuando presenté síntomas en Villa Carlos Paz, el médico me dijo que estaba insolado y me dio paracetamol»; agregó el entrevistado, quien integró un grupo de egresados del Alto Valle y apuntó a la empresa de viajes.

El joven también reveló un dato clave, el día que llegaron a Carlos Paz, uno de sus compañeros de viaje había dado positivo y lo enviaron a su hogar. Y dijo que antes del viaje, se le informó a cada una de las familias que debían permanecer en aislamiento al menos 10 días para conformar una «burbuja social». «Obviamente, no todos lo respetaron porque el primer día ya había un chico que dio Covid positivo, que lo mandaron devuelta a la casa. Lo peor no es contagiarte, porque pudo haber pasado en cualquier momento. Si no que desde la empresa, en vez de aislar a todo el grupo que durmió y compartió asiento, les dieron el alta el mismo día sin hacerles test ni nada. Estaban comiendo ahí con nosotros y eran contacto estrecho» relató.

El egresado también puso el foco de atención en la falta de medidas sanitarias en el interior de los boliches y dijo que luego de entrar, los jóvenes se sacaban el barbijo y no había control de ningún tipo. Nadie decía nada y lo peor de todo era que cuando la noche transcurría, empezaban a llegar chicos de otras empresas y de otros lados del país»; cuestionó.

«También se hacían los boludos. Un conocido mío estaba dentro de un boliche, con frío y tiritando, claramente con fiebre y nadie le preguntó cómo estaba o intentó sacarlo de ahí. O sea, es una pandemia y el chabón levantó temperatura y nadie mira»; concluyó.