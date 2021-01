Gómez Gesteira: «El 26 de febrero, se recupera el agua y costará la mitad»

El intendente Daniel Gómez Gesteira encabezó hoy una conferencia de prensa donde ratificó que, a partir del 26 de febrero, el municipio de Villa Carlos Paz asumirá la prestación del servicio de agua, se incorporarán a los trabajadores cooperativistas y los vecinos pagarán un 50% menos. El mandatario cuestionó a los dirigentes opositores que intentan confundir a los vecinos y dijo que unieron fuerzas para hacer fracasar la temporada de verano y desestabilizar al gobierno.

Esta semana, el Concejo de Representantes deberán tratar la ordenanza para el traspaso de los trabajadores del servicio de agua, un proyecto elaborado por el Departamento Ejecutivo que apunta a preservar sus fuentes laborales y respetar todos los derechos que les asisten, como antigüedad, categoría profesional, monto de remuneraciones, jornada laboral y representación sindical.

Gómez Gesteira llamó a los ediles de la oposición a votar con responsabilidad y dijo que se requiere el acompañamiento de diez votos positivos, de los cuales, dependerá el futuro de los trabajadores cooperativos.

De ser sancionada la normativa, los trabajadores que así lo deseen podrán inscribirse a través de la página web del municipio y serán incorporados al Registro de Postulantes para Eventuales Vacantes, a los fines de garantizar la prestación del servicio de agua potable desde el 26 de febrero. Sin embargo, si el proyecto es rechazado por la oposición, los empleados podrán anotarse en el listado de postulantes para puestos vacantes y tendrán la prioridad para incorporarse, bajo las previsiones de la modalidad de la contratación pública municipal.

«Son momentos importantes para la ciudad, para la ciudadanía y estamos en momento histórico: el 26 de febrero, el servicio de agua en la ciudad va a ser asumido definitivamente por el municipio de Villa Carlos Paz. La justicia, primero a través del Tribunal Superior y luego la Corte Suprema de la Nación, ratificó que los vecinos de Carlos Paz son los verdaderos dueños del servicio. Aquí se utilizó el servicio como parte de un reducto de poder, el servicio y sus trabajadores son los rehenes de una situación política, por eso, es importarte ratificar que asumiremos esta prestación»; denunció el intendente.

«Hay aristas importantes como el hecho de que las boletas del agua se reducirán un 50%, porque dejaremos de cobrar la capitalización, no obligaremos al recambio compulsivo de los medidores de agua y garantizaremos el cumplimiento de las normativas vigentes. El municipio ha demostrado en este camino, el interés que tenemos por los trabajadores de los distintos servicios. Así lo hicimos con el transporte público y en este caso, también asumimos la responsabilidad con los trabajadores de la Cooperativa Integral. Volvimos a retomar las audiencias que se llevaban adelante y que se vieron impedidas por la judicialización que se hizo, el trabajador de la Coopi, esencial para el servicio, podrá ser contenido en las mismas condiciones actuales. Por eso, apelamos a la responsabilidad de todos los concejales para aprobar una ordenanza que contempla el traspaso de los trabajadores (garantizando su jornada laboral, salarios, derecho de asociación y demás), solicito responsabilidad porque está en juego la continuidad laboral de quienes hoy son trabajadores de la Cooperativa Integral. Si están pensando en los trabajadores, deben aprobar la ordenanza»; agregó.

El mandatario también cuestionó en duros términos a la dirigencia cooperativista y al arco opositor, a quien le atribuye un intento por desestabilizar al gobierno municipal y atentar contra la temporada de verano.

«La gestión comunitaria tiene una política muy clara en relación a los trabajadores, los hechos desmienten las mentiras de la dirigencia cooperativista y acá no hay una privatización encubierta. Nada menos cierto, porque el servicio de agua (por Carta Orgánica) no puede privatizarse y porque para nosotros, el agua no es un negocio. Para nosotros es un servicio esencial para nuestros vecinos. Ellos mienten, confunden y buscan aliados como el gremio ATE, que llega con mentiras y violencia a intentar meterse en Carlos Paz, desconociendo la idiosincrasia de su gente. Sepan que esta es una ciudad tranquila, sin violencia y nuestros ciudadanos son muy claros cuando votan y rechazan este tipo de actitudes patoteras»; sostuvo.

«Quieren terminar con la temporada, están perjudicando a todos los trabajadores y vecinos carlospacenses que viven del turismo. Mientras ellos piensan en hacer caer la temporada, nosotros pensamos en los servicios y la contención de los trabajadores. Sepan que no será mi gobierno guiado por sectores de poder sindical, hago responsable al arco opositor de estas acciones desestabilizadoras, a (Carlos) Caserio, a (Carlos) Felpeto, a (Rodrigo) Serna, a (Emilio) Iosa que son parte del armado político de poder de cara al 2023. En medio de la pandemia, estos dirigentes están planteando una construcción política basada en la mentira, el engaño y la desestabilización. Pero se equivocan ,este es un gobierno fuerte con bases sólidas»; completó.