Amelia, la beba de Cosquín que necesita la ayuda de todos

Amelia Cosentino Oliva vive en Cosquín con su familia y necesita de la solidaridad de todos para mejorar su calidad de vida. Luciana es su mamá y contó su historia a El Diario y cuáles son sus necesidades más urgentes.

«Amelia nació el 11 de octubre del 2019 en la Clínica Punilla de Villa Carlos Paz. Nació como una bebé normal y a los cinco meses, le diagnosticaron hidrocefalia externa. Su cabeza crece por el líquido que no circula como debería y entonces comenzaron los estudios. Fue diagnosticada con un síndrome queble afecta el sistema central nervioso, retrasa su crecimiento, el desarrollo de sus huesos, lo que es su psicomotriz y el ocasiona problemas cardíacos»; relató.

«Nosotros tenemos cobertura de la obra social mi marido, que es chófer de colectivos. Yo soy empleada de cocina en una rotisería y la estamos luchando. Ahora le pidieron el casco de contención cerebral para que no se haga daño y un corrector de posturas porque tiene mal la columna. A eso le sumamos que le falta madurar, aún no se ha formado la cabeza del fémur y ella no gatea porque el cuerpito no le responde la mayoría de las veces. Estamos esperando el bidepedestador que la obra social nos prometió y que recién estará en el mes de abril y queremos ver si conseguimos un andador ortopedico. Lo urgente es el casco y nos dijeron que llegaría en nueve meses, pero no es seguro. Por eso, estamos tratando de conseguirlo por nuestros propios medios, o comprarlo»; expresó en otro fragmento de la entrevista.

Luciana apela a la solidaridad de los vecinos y dijo: «Ella es intolerante a la lactosa y a veces no podemos costear los gastos de la leche. Pedimos a quien tenga, quiera y pueda donar, leche nutrición deslactosada que viene en lata de 400 gramos y le dirá cuatro días más o menos. Ella aún no come comidas sólidas y tiene reflujo, así que está con medicación crónica»; completó.

Para colaborar con la beba y su familia, comunicarse al teléfono: (03541)-599581.