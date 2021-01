Carlos Paz y el servicio de agua: «Dejaron afuera a los trabajadores de la Coopi»

En una sesión caliente, los ediles de la oposición votaron en contra del proyecto presentado por el intendente Daniel Gómez Gesteira, a través del cual se garantizaba el traspaso a la planta municipal de los trabajadores de la Cooperativa Integral que prestan el servicio de agua. Se trata de una decisión política que podría traer graves consecuencias para la ciudad, ya que se atentó directamente contra la prestación y principalmente contra la continuidad de las fuentes laborales.

Desde el oficialismo, denuncian que se impuso el interés político y la movida desestabilizadora de sectores que responden al senador kirchnerista Carlos Caserio y a los ex candidatos a intendentes Rodrigo Serna, Carlos Felpeto y Emilio Iosa, quienes cuentan con la complicidad de la dirigencia de la Coopi y el gremio SIPOS.

El proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo contempla el traspaso a la órbita municipal de todos los trabajadores que se desempeñan en el servicio de agua potable (en base al listado presentado por el SIPOS ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia), respetando su antigüedad, categoría profesional, monto de remuneraciones, jornada laboral y representación sindical.

Así y todo, la propuesta fue rechazada por los concejales opositores con argumentos «flojitos de papeles» y acordes al discurso que viene manteniendo la dirigencia de la Coopi. «Buscan radicalizar a los trabajadores y frustrar la posibilidad de que el gobierno elegido por el pueblo de Carlos Paz asuma la prestación el próximo 26 de febrero. Quieren el caos, la violencia y no se dan cuenta que están cada vez más solos, el vecino carlospacense ya los conoce y por más que intenten vender otra cosa hacia afuera, acá nos conocemos todos y han perdido el apoyo de la sociedad. Pero están dispuestos a sacrificar a los trabajadores para mantener su cuota de poder, hablamos de Caserio, de Felpeto, de Serna, de Iosa y de una dirigencia corrupta enquistada en la Coopi»; denunciaron desde el entorno del intendente, tras conocer el resultado de la votación.

A través de este proyecto, se habilitaba que los trabajadores que así lo deseen puedan inscribirse en la página web del municipio y ser incorporados a la planta municipal como operarios de la prestación. Se requerían diez votos para su aprobación y al haber sido rechazado, se habilitará un listado de postulantes para los puestos vacantes y los trabajadores actuales tendrán la prioridad para incorporarse, bajo las previsiones de la modalidad de la contratación pública municipal.

«¿Cómo se explica que hayan votado contra lo que dicen estar defendiendo? Se han quedado sin argumentos porque no pueden explicarle a los trabajadores por qué los dejaron abandonados. Pedían que se respetaran las condiciones laborales, pedían el mismo convenio laboral, pedían el mismo sueldo, pedían que se reconociera la antigüedad de los trabajadores, pedían ser representados por el gremio SIPOS, el gobierno concedió todos estos reclamos y aún así, votaron en contra. Ya no pueden seguir diciendo que están defendiendo los derechos de los trabajadores, está claro que están defendiendo un interés político partidario»; denunció Darío Zeino, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

«La Coopi, la dirigencia del SIPOS, Caserio, Felpeto, Iosa, Serna, Gispert, lamentablemente son los responsables de evitar que los trabajadores pasen al municipio con todos los derechos y garantías laborales que hoy tienen prestando el servicio teniendo a la Cooperativa Integral como patronal. La voluntad del intendente y el gobierno ha sido respetar sus derechos laborales, de todos modos, como lo anticipaba el intendente, si los concejales no acompañaban esta decisión y seguían defendiendo a la dirigencia de la cooperativa en desmedro de los trabajadores, la otra posibilidad que tienen es ingresar al municipio bajo el régimen de empleado municipal. Ellos necesitan que se caiga el acuerdo para radicalizar a los trabajadores, que ellos utilizan como escudo en todos sus reclamos en sus intenciones de preservar sus privilegios»; agregó.

«La apuesta de la dirigencia, utilizando a los concejales de la oposición, que son sus voceros, es los trabajadores no puedan pasar en las mismas condiciones al municipio y sigan siendo rehenes en todas las acciones que vienen realizando. Más aún, luego de haber perdido en todas las instancias judiciales. Usaron variados argumentos, como una supuesta inconstitucionalidad del proyecto y otros discursos lamentables, para justificar por qué no acompañaban el proyecto. La constitucionalidad está clara y el proyecto responde a todas las leyes laborales, así que están haciendo una interpretación maliciosa y tendenciosa para justificar su voto negativo. Están saliendo por la tangente para evadir la responsabilidad de haber dejado expuestos a los trabajadores de la cooperativa. Sin embargo, por más que lo intenten, no podrán atentar contra la voluntad del pueblo. Hay una determinación clara de este gobierno de recuperar el servicio para los vecinos. El 26 de febrero, el municipio se hará cargo del servicio y se reducirá un 50% el costo del servicio»; completó.