Carlos Paz: Denuncia que le entregaron su casa sin terminar

Un taxista de Carlos Paz denunció públicamente a la Cooperativa Horizonte y asegura que quieren obligarlo a recibir una casa que no está en condiciones de ser habitada. Se llama Roberto Bruno, sostuvo que la vivienda tendría múltiples fallas edilicias y dijo que amenazaron con dejarlo sin el inmueble pese a que él abonó la totalidad.

«Hace unos meses, fui a la cooperativa e hice una adjudicación directa. Pagué la totalidad de la vivienda y hasta ahí venimos bien. Yo soy taxista y ando trabajando en la calle y periódicamente, pasaba por la vivienda. Veía las falencias después de algunas lluvias, se estaba lloviendo todo. Me la tenían que entregar el 15 de enero, pero así como está, no se puede. Ahora me dijeron que salieron de vacaciones y que no vuelven hasta el 1 de febrero. Yo compré lo que me alcanzaba, que es la topología más económica, pero eso no quiere decir que tenga que vivir en un lugar que no cumple con las medidas de seguridad»; aseguró.

«No puedo tolerar que tenga faltantes, faltan rejillas en el baño, en la cocina. Hacen una escalera y no le ponen una baranda, cuando yo tengo un nene de tres años. Ayer me intimó un escribano y me dijo que tengo que presentarme para tomar posesión de la casa y me quieren hacer pagar la carta documento que me enviaron. Encima, me dicen que van a poner un sereno, al cual yo tengo que pagar»; sostuvo el hombre.

«La casa no tiene acceso, es un complejo de seis viviendas y hay un cerco perimetral. Eso hace que yo no tenga acceso directo a mi casa, tengo que ingresar por una obra. Hay escaleras, materiales, alambres en el piso, ladrillos, bloques arena y eso hace que no pueda ingresar con la camioneta de mudanza. Faltan sumideros y está en condiciones inhabitables. Tuve que salir a buscar un alquiler temporario, por qué yo pensé que el 15 de enero iba a poder ingresar»; completó.

Este medio intentó contactarse con voceros de la Cooperativa Horizonte para conocer su versión sobre la denuncia, aunque no tuvo resultados favorables.