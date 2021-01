Sueldos de privilegio, cargos vitalicios y la trama política en la Coopi

Un verdadero escándalo se desató en la ciudad de Carlos Paz, luego que el gobierno municipal accediera finalmente a la documentación administrativa de la Cooperativa Integral y denunciara la existencia la sueldos de privilegio entre su cúpula dirigencial, la contratación de familias enteras que ocupan cargos en la institución y el pago a personas ligadas los concejales que votaron ayer contra el traspaso de los trabajadores.

El traspaso del servicio de agua (previsto para el próximo 26 de febrero) recrudeció el enfrentamiento entre la dirigencia de la Coopi y la Municipalidad, al punto que ayer, se frustró la posibilidad de que los empleados cooperativos abocados al servicio de agua pudiesen mantener sus beneficios laborales y sumarse a la planta municipal.

Desde el oficialismo, denunciaron que se trató de una maniobra de la Coopi junto con el gremio SIPOS y sus aliados políticos en el Concejo de Representantes (los ediles que responden al senador kirchnerista Carlos Caserio, al ex intendente Carlos Felpeto y a los ex candidatos Emilio Iosa y Rodrigo Serna) para «radicalizar a los trabajadores y utilizarlos como escudo en su intento desesperado por mantener sus privilegios».

En medio de la disputa, se conoció la existencia de abultados salarios que perciben mensualmente los directivos de la institución (en algunos casos superan el sueldo del propio intendente y sus secretarios), un sistema de contratación de personal basado en la relación de parentesco (hay padres, hijos y hasta nietos que figuran como personal de la institución) y la presencia de familiares o militantes de casi todos los ediles y dirigentes opositores.

El concejal Sebastián Guruceta manifestó a EL DIARIO: «El municipio siempre tuvo la voluntad de que los trabajadores que se desempeñan en el servicio de agua pasen al municipio con los mismos sueldos, beneficios y jornada laboral que tienen en la Cooperativa Integral, lamentablemente esto se frustró y se impidió que pudiesen mantener sus beneficios. Una mejor resolución que esa es imposible y hay que pensar: ¿Qué gremio estaría en contra de eso? ¿Yo me pregunto, qué mejor garantía podrían tener los trabajadores de la Coopi que pasar a depender del municipio con los mismos sueldos, el mismo convenio laboral, la misma antigüedad y hasta el mismo gremio que los representa?» Pero bueno, los concejales y el gremio, que son voceros y empleados de la cooperativa. le han dado la espalda a los trabajadores para defender a la patronal. Lo han manifestado abiertamente, ellos representan a la Cooperativa Integral, no a los trabajadores, y dicen que son los únicos iluminados de esta ciudad, capaces de prestar todos los servicios públicos».

«Ellos votaron en contra de la única oportunidad que tenían los trabajadores de ingresar al municipio y no es casual, porque quieren agravar el conflicto que ellos mismos provocaron, al mentirle a los trabajadores, a falsear la verdad y ocultar sus intereses políticos, económicos y partidarios. Ellos irán incrementando la violencia, hoy se juntarán con otros sectores sindicales que responden a Caserio y marcharán por las calles de la ciudad. Mientras tanto, la dirigencia sigue contratando personal para lanzar panfletos, sostener carteles y hacer manifestaciones, han incrementado la nómina de trabajadores, aún cuando había un fallo de la justicia y cuando saben que en un mes deberán entregar el servicio. Desde 2017 hasta el día del fallo de la Corte Suprema, habían contratado cien trabajadores y siguen todavía porque su idea era utilizarlos como punteros políticos en el municipio»; agregó.

Asimismo, Guruceta sostuvo que muchos de los nuevos empleados son familiares de los dirigentes. «Todos los cooperativistas tienen salarios abultados y cuando uno revisa la contabilidad de la Coopi, nos hemos llevado con la sorpresa que tenemos un gerente como Rodolfo Frizza que -en el mes de diciembre- ha cobrado más de 480 mil pesos por mes. Supera tres veces el sueldo del intendente. Pero no sólo él, hay un grupo de familias que viven de la compensación, de la capitalización, que han vivido del rubro-obras y lo que le cobran al vecino. Nosotros decimos que no es más una cooperativa, es una empresa familiar. Entre el señor Frizza y (Alejandro) Eguiguren, se llevan más de 25 millones de pesos por año. Eguiguren que está jubilado pero sigue cobrando como asesor. Es mentira que la capitalización era para mantener el servicio porque con la tarifa no les alcanzaba, era para esconder todas sus prácticas nefastas y sus abultados salarios. El 26 de febrero esto se les termina»; puntualizó.

«También ha quedado en evidencia la situación de los concejales de la oposición, todos tienen algún tipo de vinculación con la cooperativa. Tienen hijos, sobrinos, tíos, primos, siempre hay algún familiar que cobra de la Coopi. Entonces hubiese correspondido que se apartarán del tratamiento de proyectos que involucren a la cooperativa, porque ellos son parte de esta institución. Son parte de ese entramado de poder que está intentando desestabilizar al gobierno, perjudicar la temporada de verano, hacer política con la necesidad de los trabajadores y seguir estafando a los vecinos. Los concejales empleados por la cooperativa llegaron al punto de proponer suspender el decreto y entregarle nuevamente la concesión a la cooperativa. Ya se acaba esta estafa y el servicio volverá a ser de los vecinos»; denunció.