La Cumbre: Apareció el turista extraviado en la zona del cristo

La Cumbre.- Un joven de 21 años, integrante de una familia de turistas, y que había sido reportado como desaparecido, fue encontrado por los bomberos de esa localidad en la zona del dique San Jerónimo, lugar al que llegó tras desviarse del sendero del monumento al Cristo.

Según se conoció por parte de la policía de La Cumbre, ayer en horas de la mañana, integrante de una familia denunció la desaparición de su hijo, que salió a caminar el sendero detrás del Cristo Redentor.

Luego de montar un operativo conjuntamente con bomberos de esa localidad, el joven fue divisado en el sendero que va hacia el Dique San Jerónimo: "me demoré sacando unas fotos. Me gusta el senderismo, no creí demorarme tanto" se justificó el joven turista.