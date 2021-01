No tenía trabajo y su hija le hizo un dibujo que le cambió la vida

La pandemia dejó a Gustavo y a su mujer sin trabajo. La familia Díaz vive en Laferrere, Buenos Aires. Él trabajaba en una cooperativa de La Matanza limpiando zanjas y ella en casas como empleada doméstica.

Gustavo decidió realizar changas de jardinería, pero claramente no ganaba mucho para mantener a su familia.

“Salía todas las mañanas a caminar por el barrio de Gregorio de Laferrere a tocar timbre para ofrecer mis servicios. Pero como mucha de esa gente no me conocía, le daba miedo y ni siquiera me atendía. Me pasó de estar todo el día buscando trabajo y no poder traer ni un peso para darle de comer a mis hijas”, recordó Gustavo Díaz a Infobae.

Su hija más grande, Mailen, contó que escuchó hablar a su papá y mamá, diciendo que tenían que juntar 500 pesos para comprar una desmalezadora a nafta que vendía un vecino. “Se me ocurrió hacer un dibujo para promocionar el trabajo de mi papá, como se hace con esos panfletos que se reparten en la calle” contó la niña.

Así fue que dibujó un volante con mucha dedicación, promocionando el trabajo de su papá. “Corto pasto Gustavo” y le hizo una dedicatoria muy especial: “Suerte Papi”.

Como todo padre orgulloso, lo compartió en Facebook y desde ahí todo cambió. Ahora, no da abasto con los pedidos, no solo recibió llamados laborales sino ofrecimientos de ayuda de todo tipo, hasta un hombre que vivía en un departamento le donó dinero porque no tenía para darle trabajo.