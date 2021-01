Guerra entre gremios: El STM repudió la intromisión de ATE en el Hospital Sayago

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Carlos Paz, José «Chula» Altamirano, repudió la intromisión del gremio ATE en el conflicto vinculado al Hospital Sayago, denunció una «movida política» contra el gobierno municipal y aseguró que se encuentra abierta una mesa de diálogo para conseguir un incremento salarial.

El dirigente lamentó que se ponga en riesgo la prestación de salud en la ciudad, en plena pandemia, por el accionar de un grupo de sindicalistas que no tienen representatividad en la sociedad carlospacense.

«Nuestra institución gremial, antes de llegar a un conflicto, agota las vías de diálogo y no restringe la atención a los pacientes que necesitan la atención médica. Acá están cortándosela con asambleas innecesarias que realizan un grupo de médicos guiados, vaya a saber uno, con qué intereses, si personales, políticos y gremiales, que no representan la voluntad de la gran mayoría de los trabajadores de la salud que están de acuerdo con que se mantenga abierta la mesa de negociación»; expresó Altamirano.

«Nosotros, en vez de golpear un bombo, tirar bombas, restringir la atención médica a la sociedad o extorsionar al estado con amenazas constantes en las redes sociales y algunos medios, estamos trabajando con un grupo de profesionales de la salud y el Ejecutivo municipal con el fin de buscar -mediante el consenso- propuestas que sirvan para destrabar la situación. Vemos que ninguno de los puntos planteados a éste grupo los satisface, piensan solamente en seguir tirando de la cuerda y muestran actitudes totalmente negativas a las propuestas del Ejecutivo»; denunció.

En cuanto a la intromisión del gremio ATE en la ciudad de Carlos Paz, el líder del STM aseguró: «La vemos y sentimos como un atropello a la libertad sindical, inculcando agresiones y actitudes violentas que está sociedad no debería sufrir. Ellos deberían ocuparse de sus problemas y no salir a buscar como hacer crecer sus planillas afiliatorias en cualquier estamento del estado. Nosotros no nos metemos en sus problemas, ¿por qué lo deben hacer ellos?. Los problemas municipales los resolvemos los municipales, y si los trabajadores municipales no están de acuerdo con la dirigencia sindical, deben armar una lista y democráticamente ir a las urnas donde los afiliados deciden».

«Hay una marcada intención política y se aprovechan de la situación para ir contra el gobierno de turno. Ese tema a nosotros no nos interesa, pero sí nos interesa cuando se pone en juego la continuidad laboral y sanciones al personal, porque después nosotros tenemos que salir a buscar que se dejen sin efectos las medidas dispuestas. Seguramente, el Ejecutivo municipal mejorará la propuesta salarial y ésta estará sujeta a que los trabajadores de la salud la aprueben o se modifiquen algunos puntos, lo importante es que los trabajadores entiendan la situación y se logre destrabar este conflicto. Hay una mesa de trabajo donde creemos que debemos seguir sentados»; completó el dirigente.