La emotiva carta de un turista a los vecinos de Carlos Paz

Marcelo Fabián Chiaravalloti es un vecino de Capital Federal que considera a Villa Carlos Paz como su lugar en el mundo, desde hace cinco décadas que vacaciona en la ciudad y este año, a causa de la pandemia de coronavirus, no podrá visitar las sierras. Sin embargo, a través de una carta que envió a la redacción de EL DIARIO envió un emotivo mensaje a los carlospacenses y pidió extremar las cuidados para que no haya una ola de contagios en plena temporada.

«Tengo 51 años, exactamente hace 52 años mi papá compró un departamento en Carlos Paz, al cual fuimos varias veces al año durante todo este tiempo. Es así que aún lo tengo, mantengo y pago mis impuestos. Sinceramente, considero Carlos Paz como mi segundo hogar, lugar donde me gustaría jubilarme y terminar mis días. Amo la Villa, y voy tantas veces como puedo al año... Sé que la ciudad depende del turismo, casi me crié ahí, pero considero que tienen que cuidarse, implementar el turismo interno, por todos los carlospacenses, por todos los conocidos y amigos que tengo allí»; comienza el escrito.

«Amo la Villa, amo a su gente, amo el lugar, lo siento mío, aunque sea un portero que va para allá tres veces al año. Pero pienso en ustedes, yendo tres o cuatro veces al año, pago luz, agua, Municipalidad y rentas todos los meses, porque no quiero abandonar ese lugar. Con ese dinero, me iría una vez al año a cualquier lugar de vacaciones, sin embargo yo apuesto a Carlos Paz. Les pido que se cuiden, yo este año no iré, pero en cuanto se pueda, estaré allí. Por ustedes y por mí. Espero que mi mensaje sea un ejemplo para todos, ojala el turismo sea solo interno, que se cuiden en los balnearios, los restaurantes y la peatonal. Espero que las condiciones me permitan pronto estar allí, en mi casa»; agrega.

«Sólo soy un porteño que añora estar allí. Sentir el aroma de las sierras, el ruido de los ríos, al aroma de las hierbas de los comercios regionales, el bullicio de la peatonal, e ir a todos los teatros que el bolsillo me permita. Soy docente, podría pasar toda la temporada allí, pero esta vez, por ustedes y por mí, elijo aguantarme las ganas y cuidarme/cuidarnos para pronto estar juntos y disfrutar de mi hermosa Carlos Paz. Esperemos que pronto pueda estar allí, un abrazo a todos los carlospacenses»; concluye.