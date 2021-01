Gómez Gesteira: «En plena pandemia, quieren generar caos en Carlos Paz»

El intendente Daniel Gómez Gesteira encabezó hoy una conferencia de prensa para referirse a la radicalización del reclamo salarial en el Hospital Sayago, la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad de Carlos Paz y el ataque contra la salud pública orquestado por el arco opositor. Cuestionaron la intromisión del sindicato ATE que responde al senador kirchnerista Carlos Caserio y la movida política para desgastar al gobierno municipal.

Estuvo acompañado por la presidenta del Concejo de Representantes, Soledad Zacarías; el secretario de Salud, Julio Niz y el secretario de Calidad Institucional, Darío Zeino.

«Hay algunos que no tienen límites, inescrupulosos a quienes nos les importa hacer estallar la salud de los carlospacenses, atacar al Hospital Sayago en plena pandemia y perjudicar la temporada turística. Tendrán que hacerse responsables de sus acciones, porque nosotros no vamos a negociar la salud. Fueron a buscar un gremio ilegítimo que responde directamente a un sector político y que viene a romper, un sindicato que responde al caserismo y que busca poner en jaque a los vecinos, y eso no lo vamos a permitir, está muy claro que es una movida de sectores que buscan quedarse con este sillón»; denunció el mandatario.

«Estamos viviendo un proceso pandémico con situaciones complejas y extremas, esta gestión ha entendido que tenemos prioridades y se viene trabajando con la Provincia para atender la demanda. Nuestro hospital no es un hospital para pacientes con coronavirus, porque así lo dispuso el Ministerio de Salud, pero igual venimos trabajando intensamente para canalizar las necesidades de nuestra sociedad. Venimos trabajando con el Sindicato de Trabajadores Municipales, se alcanzó un acuerdo salarial para todos los agentes municipales que ya está en vigencia y seguimos en tratativas para tratar otros puntos vinculados a la inflación. Esto es producto de una continuidad que tiene esta gestión comunitaria, que transformó la realidad de un hospital municipal abandonado donde no iba nadie, hoy la ciudadanía lo ha tomado como referencia y seguimos avanzando, en obras, en mejoras, en mejores salarios. Se llegó también al hospitalito de Colinas y a los centros asistenciales periféricos para llevar las prestaciones de salud a todos los barrios y seguimos avanzando, con diálogo y respeto»; dijo Gómez Gesteira.

Asimismo, ante los medios presentes, declaró: «Pero hay quienes politizaron y obstruyen la posibilidad de continuar con ese diálogo. Son aquellos que se enojan porque se los llama oposición, dicen que son la minoría cuando en realidad siempre se opusieron a todo lo que hicimos. Nunca acompañaron las políticas sanitarias y sociales que demandaban este contexto histórico. Y como si fuera poco con las maniobras que hacen para aprovecharse de los trabajadores de la salud, favorecieron la intromisión de una pata sindical que responde al caserismo, directamente a Carlos Caserio. Este el famoso arco opositor que vimos ayer y que quiere llevar a una situación de colapso al sistema de salud, a los vecinos, al turismo. Sepan todos los carlospacense, que nosotros siempre mantuvimos las gestiones con nuestros médicos, nunca rompimos el diálogo. hoy mismo están reunidos en la sala de acuerdos. Pero hay algunos que quieren explotar sus reclamos y serán responsables con lo que pase con la salud, algo fundamental para los vecinos. Hay quienes aman a la ciudad y llevan adelante un reclamo justo, pero hay otros a quienes no les importa que todo explote, son esos que viven en las mansiones que todos conocemos».

Por su parte, el secretario de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal, Educación y Juventud, Darío Zeino, agregó: «Siempre hemos trabajado sobre un concepto que nos ha diferenciado. El diálogo está abierto con los trabajadores de la salud a través del STM, a través de mesas que hemos creado para avanzar en los puntos planteados y reivindicaciones históricas, a pesar del momento y la coyuntura económica. Ayer se vio a todos los sectores y quedaron expuestos, todos los sectores que a través del ATE (la herramienta política de Caserio para desembarcar en la ciudad) intentan poner trabas al diálogo que venía encaminado. Hicieron operaciones políticas, Felpeto, Caserio, Serna, Iosa y todos sus concejales para perjudicar y dañar, para seguir manteniendo los privilegios de la cooperativa (que también estuvo presente ayer) porque es el nido de poder que no quieren perder. Se lo dijimos a los médicos, lo utilizan para sus fines espurios. Vamos a seguir conversando, dialogando y avanzando en los tiempos racionales que la situación nos exige en todas las prestaciones del municipio».

No hay lugar para la violencia

En otro fragmento del diálogo que mantuvo con la prensa, Gómez Gesteira repudió los hechos de violencia que se vienen suscitando en los últimos días y dijo: «No hay lugar para la violencia en nuestra sociedad».

«En la ciudad está el Sindicato de Trabajadores Municipales que responde a una federación dentro de la Provincia de Córdoba, que tiene la representatividad legítima y legal de los empleados de la Municipalidad. Todo lo que digan desde ATE, obviamente corre por cuenta de ellos. Pero han venido con una actitud y un comportamiento que no se condice con lo que es Villa Carlos Paz y me llama la atención, que esté más cerca de las actitudes de la cooperativa (como reducto de poder) en su forma de atropello y desprecio por las instituciones. Llama la atención las situaciones de violencia, equipos sindicales con otros conceptos muy diferentes al que vive el vecino carlospacense. Hemos sido testigos de una agresión que podría haber sido muy grave para la salud e integridad física de alguien que es nuestro secretario de Salud, pero también que forma parte de los equipos de salud, porque es miembro del ámbito de salud. Esto de envalentonar a la gente y dar mensajes preocupantes, celebrar este tipo de agresiones es muy grave»; dijo el intendente.

«Asusta que haya dirigentes que se sacan fotos con un violento, legitimando y arengando una situación de violencia. También escuchamos algunas expresiones repudiables de este grupo sindical que no es el legitimado en nuestra ciudad. Ayer mismo, escuchamos y vimos a la legisladora Mariana Caserio hablando de que ´acá hay que tener huevos´, lo cual me sorprendió mucho. La verdad que es un mensaje que está muy lejos de los valores que impulsamos desde Carlos Paz Unido, esta sociedad confío en nosotros para gobernar no para hacer el papel de loquitos envalentonados, con un nivel de agresión y una violencia que son preocupantes y que son evidentes en los discursos del arco opositor»; concluyó.