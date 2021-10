Pelé recibió el alta y seguirá con quimioterapia

Brasil. Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, recibió ayer el alta hospitalaria del centro médico de Sao Paulo donde estaba internado desde hacía un mes y seguirá un tratamiento de quimioterapia, informó el hospital.



Edson Arantes do Nascimento, de 80 años, “recibió el alta médica del Hospital Israelita Albert Einstein la mañana de este jueves. El paciente se encuentra estable y seguirá en quimioterapia, después de la cirugía de remoción de tumor en el intestino realizada el 4 de septiembre”, indicó la institución en un comunicado. El hospital no dio más detalles sobre el tratamiento de quimioterapia, del que no había informado previamente.



El ex deportista que cumplirá 81 años el 23 de octubre estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos, adonde regresó brevemente hace dos semanas por una inestabilidad respiratoria. “Cuando la vida impone un desafío, siempre es más fácil encararlo con una sonrisa”, escribió O Rei en Instagram este miércoles.



“Estoy muy feliz de estar de regreso en casa”, dijo en un comunicado en Facebook. “Quiero agradecer a todo el equipo del Hospital Albert Einstein, que hicieron de mi estadía una agradable, con una acogida humana y muy afectuosa. Gracias también a todos ustedes, que desde lejos, completan mi vida con tantos mensajes de amor”, agregó.



