Toto Kirzner reveló que fue abusado de niño

Buenos Aires. El actor y cantante Tomás Kirzner reveló ayer que a los siete años fue abusado sexualmente por un hombre desconocido. El hijo de Adrián Suar y Araceli González contó que después de muchas charlas con su familia y sus amigos pudo aceptar lo que le pasó y aprendió a convivir con su historia.



La primera en enterarse fue su mamá. “Salió repentinamente. Estaba mirando el noticiero con ella y con Fabián (Mazzei) y me empieza a agarrar un ataque de pánico. Ahí mi vieja sola me dice, ‘¿te pasó algo a vos?’. Y le conté”, afirmó emocionado «Toto» en el programa «PH, podemos hablar» que conduce Andy Kusnetzoff.



Después de conversarlo con su entorno y de buscar ayuda, el joven logró convivir con lo que le pasó. “Ahora estoy bien con el tema, lo naturalizo bastante en mi vida cotidiana”, explicó y agregó: “Decirlo acá me juega en contra, ¿lo habré dicho bien o mal? No sé de que va a servir que lo diga, pero quizás porque ahora estoy tan tranquilo con el tema lo puedo contar libremente”.



“Mis amigos se acuerdan de cosas que yo había reprimido. Uno me dijo que se acordaba que cuando éramos chicos y pasábamos por esa casa, yo siempre decía: ‘¡vamos a correr una carrera!’, y corríamos toda esa cuadra”, recordó antes de contar lo que le dijeron Suar y González. “Mis papás me dieron la opción de decidir qué hacer, y a mí me salió decir naturalmente: ‘Ya está’. ¿Qué voy a hacer? Ya pasó, no puedo hacer nada”, manifestó.



“Ya está qué voy a hacer, ya está. Es algo que ya pasó. No me arruinó la vida”, contó en el momento en el que todos queman algo de su pasado en un fogón en el estudio del programa que conduce Andy Kusnetzoff. Tras la emisión del programa, el actor subió a su cuenta de Instagram una captura de su participación y la musicalizó con Los sonidos del silencio de Simon & Garfunkel, un himno del rock.



La pieza musical, que se estrenó luego del asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963, refleja la falta de comunicación de las personas. El socio de Paul Simon resumió el significado de la canción como “la incapacidad de las personas para comunicarse entre sí, no particularmente a nivel internacional, pero emocionalmente, por lo que lo que ves a tu alrededor son personas incapaces de amarse entre sí”.



Toto relató que los abusos ocurrieron hace muchos años. “Soy una persona muy ansiosa, todo lo quiero ahora y ya. Aquel día, con siete años, quería ir a la casa de mi amigo que vivía por zona norte como mi familia y yo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto”, detalló y entonces explicó lo que había querido decir antes. Si hubiese podido, habría evitado aquella situación.



“Esa persona me empezó a hablar, y en un momento no sé porqué, pero se empezó a oscurecer todo, y ahí dije ‘hay algo raro’, porque soy una bastante intuitivo, y me empecé a alejar; él notó que me alejaba y tampoco voy a contar tanto detalle porque es horroroso y no hay necesidad, pero bueno, finalmente ocurre, me arrastra hasta la cama, ocurre eso espantoso, y lo mismo en otra oportunidad”, relató compungido. Después explicó que muchos conocían al hombre que cometió el abuso, y solía verlo en los lugares que frecuentaba en su barrio.



“El tipo me saludaba como si nada, y me acuerdo que me fui corriendo, llorando, no sabía a quién decirle, y todo ese año resultó ser una pesadilla porque lo veía cada tanto”, reconoció con tristeza. “Hace un par de años le cuento a mi familia, porque que eso en algún momento sale, se lo cuento a mis amigos más cercanos de la infancia, y se lo cuento a mis viejos, que en ese momento ellos se unieron nuevamente para pensar qué hacer con esa situación”, agregó.



Si sos víctima de abuso sexual comunicate las 24 horas, todos los días a la línea 137. (Infobae)