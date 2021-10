Las competencia de «anticops hip hop» llenan la plaza Belgrano

Las denominas "compe" en la ciudad de Carlos paz crecen y cada vez más jóvenes se suman y participan. En la plaza Manuel Belgrano se puede escuchar una de las competencias que más convocatoria tiene en la ciudad donde niños y jóvenes se acercan a participar en ellas. Se llevan adelante cada tres viernes y asisten jóvenes de diferentes puntos de la provincia.

"Hace poco empezamos con las competencias acá" dijo Matías Peralta “Momo”, organizador de la "anticops hip hop".

"Se nos ocurrió junto a "Tortu" el otro organizador, que era una plaza muy bonita y que necesitaba de esta competencia. Vienen personas de todo Carlos Paz, Sierras Chicas, Calamuchita, Córdoba Capital. Vienen de todas las edades, desde chicos que tienen 12 y 13 años con sus papás a chico de 30, 35 años" aseveró.

"Nosotros salimos a buscar por la ciudad emprendimientos que quieran colaborar con los que ganes; cobramos 40 pesos la inscripción, y depende la cantidad de competidores hacemos clasificaciones y las rondas. El que gana se lleva lo recaudado" afirmó.

Y agrega: "normalmente se hace cada tres viernes. Es una reunión de raperos y gente que quiere colaborar con la cultura haciendo una comunidad para dar luz a los pibes que le gusta esto y se animan a competir y a colaborar. Queremos que la gente de la ciudad se motive, que no nos vean como un peligro. Algunas veces viene la policía y nosotros les decimos que si viene que no tengan miedo que no hacemos nada malo, que nos tiene que cuidar, no echarnos.

Por último, afirmó: "tenemos gente que ha sacado videos y participa de algunos eventos importantes y viene hacernos el aguante porque saben que es algo piola y acá nos cuidamos entre todos".

Para encontrarlos en las redes, se puede buscar su actividad en Instagram escribiendo "anticops.hh".