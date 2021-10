La conmovedora historia de los raperos en sillas de ruedas

Dos hermanos cordobeses, un sueño y una historia conmovedora. Agustín Giotto (21) y Federico Giotto (18) viven en la ciudad de Córdoba y padecen distrofia muscular progresiva, pero eso no les impide participar de las competencias de rap y batallas de gallos que se realizan en toda la provincia.

Ambos fueron diagnosticados con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad causada por un gen defectuoso para la distrofina (una proteína en los músculos) que afecta a 1 de cada 3600 varones.

Están en silla de ruedas y el fin de semana pasado, formaron parte de un evento en la Plaza Belgrano en Villa Carlos Paz.

El primero en involucrarse con el mundo del rap fue Federico, quien participó durante un tiempo y luego sintió que no era lo suyo. El relevo fue su hermano Agustín, quien sueña con algún día ser reconocido y llevar su mensaje por el mundo.

Agustín dialogó con EL DIARIO y expresó: «Participo de las competencias desde que tengo 18 años, es la primera vez que vengo a Carlos Paz. Vi el evento en las redes y quise venir con mi hermano y mi familia. El rap me gusta porque puedo decir lo que pienso y siento, es normal que muchas veces (durante las competencias) me ataquen por mi condición, pero no me frustra y me inspira a seguir y ser mejor. Sé que también es parte del juego. Me gusta saber que puedo dar un mensaje para los demás y me gustaría ser conocido algún día, es mi sueño».