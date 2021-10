Los festejos por los 110 años de la escuela Carlos Paz

Una verdadera fiesta se vivió hoy para celebrar los 110 años de la fundación de la escuela Carlos N. Paz, la más antigua de la ciudad. El acto estuvo encabezado por el intendente Daniel Gómez Gesteira y la director Paola Sanfelice y contó con la presencia de alumnos, ex alumnos, docentes y profesores jubilados y la presentación la agrupación coral «Musicanto».

Fue el primer establecimiento educativo del poblado y ha sido declarada patrimonio histórico. Ante la necesidad de brindar educación a sus hijos y los hijos de los puesteros de la estancia Santa Leocadia, Carlos Nicandro Paz decidió contratar a una maestra particular y se dispuso que dictara clases en una casa ubicada frente a la actual escuela.

En 1911, se obtuvo el reconocimiento del gobierno de la Provincia de Córdoba y un año después, se inauguró la escuela con un aula, un cuerpo de baños, una galería situada frente a un gran patio y un molino de viento al fondo con una acequia.

«Todas las escuelas son importantes, pero esta tiene en su historia algo muy cercano a la identidad de los carlospacenses. Desde sus propios orígenes, cuando la ciudad era una aldea, fue creciendo a la par. Cuando escuchamos a los docentes, no solamente es posible ver su capacidad y responsabilidad, sino también el amor por algo tan sentido. Que me hayan invitado, es un honor para mí. Volver a la presencialidad no es una casualidad, es la responsabilidad que ha tenido el sector docente en estos dos años de pandemia cuando tuvimos que afrontar momentos difíciles»; destacó el intendente.

La directora Paola Sanfelice agregó: «Estamos muy emocionados y orgullosos de ser parte de la historia de Carlos Paz y de la escuela. Es una institución muy importante para la comunidad y parte de nuestro corazón. Tenemos la camiseta puesta y la llevamos adelante con mucha responsabilidad y compromiso».