Carlos Paz: Tienen que juntar 50 mil dólares para que su hijo no quede ciego

Una familia de Villa Carlos Paz necesita juntar 50 mil dólares para viajar a China y costear el tratamiento que necesita Valentín, un niño de 13 años que lucha por no quedarse ciego. El pequeño vive con sus padres y sus dos hermanos en Playas de Oro, fue operado en cinco oportunidades y ahora se someterá a un tratamiento con células madres.

El viaje está previsto para el 6 de junio y se lanzó una campaña solidaria para ayudarlo.

Después de su última cirugía, Valentín quedó con el 90% de su visión comprometida y debió cambiar su vida. Cualquier golpe podría ocasionarle un desprendimiento de la retina y eso hace que ya no puede andar en bicicleta, ni jugar al futbol, ni andar a caballo, las cosas que más amaba hacer junto a su papá.

Josefina Salazar es su mamá y manifestó a EL DIARIO: «Él tiene una discapacidad que afecta el 90% de su visión. Nació bien, sin ningún problema, pero a los tres años empezó con sus primeros problemas y fue operado de cataratas congénitas. Lo operaron cinco veces y el año pasado se le hicieron dos intervenciones por un desprendimiento de retina y no fueron exitosas. Perdió toda la visión del ojo izquierdo y sólo puede ver con el 10% de su ojo derecho. Él tiene un problema genético, tuvo cataratas, miopía y después desprendimiento de retina. Al tener miopía alta, los tejidos se le debilitan y corre el riesgo de tener un desprendimiento».

«Su vida cambió por completo y no puede tener ningún golpe y debe ser muy cuidadoso. Necesitamos juntar 50 mil dólares para el tratamiento que necesita, los pasajes a China, la estadía y los medicamentos. El 6 de junio del 2022 tenemos que estar allá y no es fácil. Él está desde hace varios años con una psicóloga, pero el último año se complicó todo porque ya no puede jugar y debe quedarse todo el tiempo quieto. No puede jugar al futbol, no puede correr y cualquier golpe, por más mínimo que sea, le puede generar el desprendimiento de retina. No es fácil por más que lo sabe y lo tiene incorporado, porque lo sufre y no deja de ser un niño que simplemente quiere jugar»; concluyó.

Para colaborar, es posible contactarse al número (3541) -581608 o bien realizar depósitos a su familia en la cuenta de María de L. Salazar (CBU: 0170274540000003765197 alias: DADO.CANADA.MARMOL. Cuit; 27147252248).