Hacer acolchados para los más necesitados le ayudó a vencer el cáncer

Mary Gamba tiene 75 años y desde hace una década, hace acolchados para los más necesitados. Desde el año 2002, se instaló a vivir junto a su marido en San Antonio de Arredondo y empezó a trabajar junto a los padres franciscanos. El año pasado, fue diagnosticada con cáncer de mamá y encontró un refugio en la costura y en la posibilidad de ayudar a otros.

Hoy se conmemora el Día de la Costurera y el ejemplo de esta mujer, es una invitación a trabajar por construir un mundo mejor.

«Yo no fui costurera, no es algo que sabía hacer, pero empecé de a poco. Voy haciendo las cosas de a poco, me traen los elementos y yo los confecciono. Una señora lava la tela, la otra la desarma (porque muchas veces son retazos de tela) y entre todas vamos haciendo los acolchados. Lo hago con una máquina antigua a pedal, porque la verdad es las máquinas nuevas eléctricas no las entiendo. Muchas de las cosas que vamos haciendo, se reparten en el Barrio Esperanza de Carlos Paz, otras van al norte cordobés, otras a la zona de Traslasierra y la verdad que no sabría decir cuántos acolchados hice»; contó a EL DIARIO.

«La verdad que lo hago de forma desinteresada, de corazón, porque me genera satisfacción. Yo no saco ganancia, pero el hecho de pensar que hay una persona que gracias a este trabajo tiene un abrigo y duerme calentito, me hace feliz. Yo sé que la gente está muy agradecida y eso me genera mucha felicidad. Cuando me enfermé, me decían que dejara de hacerlo, pero es algo que me hace bien. Hoy estoy recuperada, pero sigo con tratamiento de pastillas»; reconoció.

En otro fragmento de la entrevista concedida, la mujer agregó: «Quisiera pedir a la gente que done lo que pueda, la guata de la media que es muy difícil de conseguir y uso mucho para rellenar los acolchados y sábanas».

Para colaborar con Mary, comunicarse al número: (3541) -682384 (Graciela).