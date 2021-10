Carlos Paz: Les sacaron la beba que cuidaban hace casi dos años

Una familia de Villa Carlos Paz vive horas angustiantes luego que la SENAF le quitara a la beba que cuidaban desde hace casi dos años. Denunciaron que una tía reclamó la custodia de la menor, luego de haberse desentendido cuando nació.

Se la entregaron en el Hospital Domingo Funes cuando tenía apenas diez días de vida, luego que su mamá la dejara abandonada al nacer. Se habían inscripto en un programa de familias de acogimiento y era la primer bebé a su cargo.

Eduardo Lizzul manifestó a El Diario: «Esta situación empezó hace un mes, la Senaf empezó a imponer que tiene que ir con una tía y nosotros no estábamos de acuerdo. No conocemos a la tía, cuando la fuimos a buscar la habían dejado abandonada y nunca apareció ningún familiar. Sabíamos que éramos parte de un programa, lo hacíamos para brindarle la oportunidad de estar con una familia o vuelva a su familia, pero las cosas se dieron de diferente manera. Durante meses, no supimos nada de la madre, ni de familiares, ni de la Senaf. La primera vez que nos llamaron fue a los cinco meses para hacerle un ADN y ver quién era el padre, ese fue el primer contacto y nunca más hasta ahora».

«Fue pasando el tiempo, uno se encariña y genera un vínculo afectivo con toda la familia. Le festejamos el primer año y hace un mes atrás, aparecieron con una supuesta tía. Nosotros accedimos, nos parecía lógico que ella conociera a su familia, pero nos obligaron con día, fechas y horarios a crear el vínculo y esta mañana (por ayer viernes) se la llevaron. Después de pasar tanto tiempo nosotros, empezamos a evaluar la posibilidad de que se quede con nosotros y este en contacto con su tía»; agregó.

«No sabemos a dónde se fue, no nos permiten saberlo. Senaf considera que nosotros no somos parte. Mi pregunta es: ¿Por qué estuvo un año y nueve meses con nosotros? Pedimos que un juez revea eso, porque ella es como nuestra hija. Nosotros creemos que los niños tienen que tener una posibilidad de quedarse con una familia de adopción. Queremos que se sepa lo mal que se maneja el Senaf, queremos que se tenga conocimiento de esto»; reconoció el vecino.

Por su parte, la abogada de la familia expresó: «Lo que siempre se discute es que pareciera que hay una pulseada entre adultos y no es así. Esta familia es convocada por la Senaf cuando hay una medida excepcional y con la mejor voluntad se pone a disposición mientras el juez lo disponga, lamentablemente la Senaf tiene una forma de actuar bastante negligente porque en vez de trabajar la vinculación rápidamente deja trascurrir tiempos enormes y no cuidan al niño. Un año en la vida de un niño es mucho tiempo. La ley dice que cuando una mamá decide no querer maternar, hay un plazo de 30 días para buscar familia de origen. Esta familia siempre estuvo, hasta hoy la madre mantiene la misma posición y la tía vive al lado de la madre que no quiere maternar. Le dijimos al juez que tiene que resguardar los derechos, existen leyes que obligan a los jueces y a la Senaf principalmente a cuidar a la niña. Si uno investiga otros casos siempre pasa lo mismo, cuando piden regularizar la situación los castigan».