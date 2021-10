Carlos Paz: A cinco años de la muerte de su hijo, ayudan a otras familias

Hace cinco años, Richi Gudiño perdía la vida en un terrible choque ocurrido en la esquina de Avenida Cárcano y Rawson de Villa Carlos Paz. Tras haber sido embestido por una camioneta, el joven motociclista de 19 años falleció un 18 de octubre de 2016. Cinco años pasaron del trágico hecho y su familia aún espera que comience el juicio.

Ricardo Gudiño y María Herrera son los padres de Richi, que se había graduado en el IESS y estaba cursando el primer año en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Con la premisa de que la terrible pérdida que sufrieron sirva para ayudar a otros, el dolor fue transformándose en acción y solidaridad.

Hoy son parte de una ONG que acompaña tanto a las víctimas de siniestros viales como a los familiares que debieron afrontar la pérdida de un ser querido.

«Nuestro hijo no murió en un accidente, murió en un siniestro vial. Es algo que se podría haber evitado. El conductor de la camioneta atropelló a nuestro hijo sin darle posibilidad de nada y estamos luchando para que se haga justicia, no sólo por él, sino por todos. La causa está atrasada, nuestras leyes lamentablemente son muy lerdas pero confiamos en que habrá justicia»; dijo Ricardo, en diálogo con EL DIARIO.

María también reconoció la importancia de la labor que realiza el Foro de familiares de víctimas de siniestros viales y explicó: «Nos gustó mucho el perfil que tiene, es un perfil que está basado en el hacer. La contención emocional uno la puede encontrar en muchas personas profesionales, pero este foro trabaja mucho en cuanto a los procedimientos, el impacto social, las estadísticas, creación de leyes, de juzgados y de conciencia. Apunta mucho a la conciencia vial, se hacen acciones preventivas en determinados espacios, se busca mejorar las leyes y que salgan nuevas. Desde Córdoba, se les brinda material a otras agencias viales del país, como el tema de alcoholemia cero. En estos casos, se sigue con la figura de homicidio culposo y no se puede cambiar eso porque se debería cambiar el código penal completo, pero se está trabajando para que dentro de la ley, se puedan dar algunas cuestiones en los tiempos procesales».

«Los autores de estos hechos excepcionalmente terminan presos, quedan con libertad de seguir manejando porque no les retiran el carnet. No todas las personas tienen la información para constituirse como querellantes, pero nosotros somos querellantes y entonces podemos hacer un seguimiento de la causa. El foro trabaja con psicólogos, psiquiatras y abogados, la gente se puede comunicar al número 149 opción 2 y reciben contención deforma gratuita»; añadió.

El 17 y 18 de octubre de 2016, fueron los días más tristes en la vida de la pareja. María lo recuerda con emoción. «El 17 de octubre, a las 3 de la tarde, la médica salió de la terapia del Hospital Francés, nos llamó y nos dijo que él tenía muerte cerebral. Cuando me llamaron, pensé que se había quebrado una pierna algo de eso y no entendí. Yo le prometí que iba a vivir como él y por él, si todo el mundo lo conocía por su sonrisa, yo iba honrarlo y lo hago cada día de mi vida. Le prometí que iba a vivir como él me enseñó a vivir, no me quedó nada por decirle, ni beso, ni cariño que no le haya dado ni recibido de él. Estos días son difíciles para nosotros, porque es el Día de la Madre y el aniversario de su partida»; contó.

En el mismo sentido, Ricardo reflexionó: «Él nos da la fuerza para acompañarnos, seguir en esto juntos y para todo este amor de familia. Por más que no esté en cuerpo, él nos hace saber que está».