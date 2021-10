Cosquín: Sufrió un accidente, las pasó todas y necesita ayuda

El pasado 18 de marzo, el coscoíno Lisandro Nicolás Iturria se accidentó con su moto y debió ser internado en el Hospital Domingo Funes. Allí pasó varios meses recuperándose de las fracturas sufridas y mientras estaba internado, le diagnosticaron cinco infecciones intrahospitalarias (dos meningitis y tres urinarias ) y una tuberculosis cerebral.

El joven fue derivado hacia el Hospital Córdoba para someterse a una operación, hace tres semanas recibió el alta médico y ahora debe emprender un tratamiento que demandará cien mil pesos por mes.

Constanza es amiga de la familia y contó: «Licha hoy está en una cama ortopédica, tiene movilidad en sus piernas y en sus hombros, pero tiene dificultades muy grandes. Su cara quedó con parálisis facial y ésta aprendiendo a volver a comer, todavía no come sólidos y no tiene habla. Él no cuenta con obra social, se están haciendo trámites en Apross y nos piden una diferencia para cubrir que está contemplada en los gastos mensuales del tratamiento. Tiene una alimentación especial, fonoaudióloga y una kinesióloga que asisten a domicilio y necesitamos que sigan asistiendo. Más adelante se lo llevaría a la clínica Rita Bianchi, porque él tiene una afectación muy grande a nivel neurológico. El Ministerio de Desarrollo Social estaría colaborando con el transporte y algo de su tratamiento, pero Anses tarda entre 90 y 120 días para la pensión por discapacidad y él no puede esperar».

«Su familia fue fuertemente golpeada por la pandemia, el padre hoy está trabajando en obras y solía desempeñarse en la parte técnica del Festival de Cosquín. Ya se realizaron dos sorteos de forma particular, otros amigos están llevando a cabo la venta de bonos contribución a 200 pesos para un sorteo en el mes de diciembre y sus amigos están organizando un evento a beneficio. Sus compañeros de colegio y los chicos con los que él hacía senderismo, también están trabajando mucho para ayudarlo»; destacó.

Para colaborar con Licha, comunicarse a los teléfonos: 351-5924750 (Carlos); 3541-536454 (Julián) o 3541-390466 (Mary). También se aceptan donaciones en la cuenta 0000003100026215735441, cuyo titular es Martín Iturria.