Necesita juntar 350 mil dólares para salvar su vida

Pamela Martín vive con su pareja y sus dos hijos de 3 y 7 años en la ciudad de Bell Ville. Hace tres meses, empezó a sufrir convulsiones y después de una serie de estudios, fue diagnosticada con un tumor cerebral. La familia necesita juntar 350 mil dólares para viajar a Estados Unidos y afrontar un tratamiento que podría salvarle la vida.

«Empecé a tener convulsiones muy fuertes y cada vez más seguidas. Un día me agarró una muy fuerte y quedé internada. Me empezaron a realizar estudios y salió todo mal, me encontraron una lesión en el cerebro. Me derivaron a una neurocirujana que me recomendó esperar para ver la evolución y el tumor e fue agrandando. Me tuvieron que operar porque me estaba afectando la parte motora y si bien la cirugía salió bien, la biopsia reveló que es un glioblastoma multiforme grado 4 y que acá en Argentina no hay tratamiento. El tumor se regenera y siempre vuelve a salir»; expresó la mujer a EL DIARIO.

«Fue todo muy rápido, me atendieron en la Clínica Mayo de Bell Ville y en ese momento teníamos obra social por el trabajo de mi marido. Él tuvo que dejar de trabajar porque yo no puedo estar sola y encima tenemos dos nenes chiquitos. Yo no puedo ocupar de ellos, no puedo bañarme sola ni caminar y sufro convulsiones. Vivimos de ahorros y fuimos vendiendo algunas cosas para el día a día, hasta que esto se pueda solucionar y yo pueda volver a manejarme sola», reconoció.

«En el presupuesto, está el costo del tratamiento y los pasajes. En estos días, tenemos una videoconferencia con Estados Unidos y sabremos la fecha en que tenemos que viajar. Si no fuera por mi marido, yo no podría hacer nada. Hago neurorrehabilitación todas las mañanas para recuperar la pierna y el brazo, pero es un proceso largo. En un mes, nos cambió la vida»; completó.

Para colaborar con Pamela y su familia, es posible contactarla al número: (3537) -334032 o bien hacer depósitos al CBU: 0110160330016014033515. Nº de cuenta: 1601403351 o bien ingresar al Instagram: @todosporpame.