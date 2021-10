Daniel, el veterano que se convirtió en peluquero en Carlos Paz

Daniel Domingo Monteverdi llegó de Capital Federal en el 83 después de estar en la guerra de Malvinas. Puso su peluquería en el local 1 de la Terminal de Omnibus por dónde pasaron diferentes figuras del ambiente artístico como de la política. En una entrevista concedida a EL DIARIO contó cómo fueron todos estos años, las experiencias que vivió y poder compartir hoy la profesión con uno de sus hijos.

"Llegué desde muy pibe a los 20 años en el año 83 al local 1 de la terminal en el cual inaugure la peluquería hasta el año 90 que me vine a la calle Maipú" aseguró.

"Cumplí 41 años cortando el pelo a vecinos, gente del mundo del espectáculo y la política. Actualmente viene Cacho Buenaventura. Ha venido Cacho Garay , Doña Jovita y muchos más. Soy reconocido en el pueblo y he tenido épocas que me fue bien y otras mal como a todo el mundo" contó Daniel.

"Tengo de tres y hasta de cuarta generación de gente que viene a la peluquería. Tengo dos hijos, que uno me salió peluquero y está conmigo, y seguramente será quien cuide mi legado cuando yo me jubile y ya no esté" aseveró a EL DIARIO.

"Fueron 40 años de éxito y felicidad, le he dedicado todo mi vida a esta profesión. Cualquiera corta el pelo, pero le tenés que poner técnica, entusiasmo a tu profesión, ahí está el éxito".

Y finalizó: "Yo voy a ser peluquero hasta el último día . Hoy estoy aprendiendo todos los días se aprende de esta profesión".