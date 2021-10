El conmovedor mensaje de David Lebón, por la muerte de su hija Tayda

Buenos Aires. El jueves último se conoció la triste noticia de la muerte de Tayda Lebón, hija del guitarrista David Lebón y su primera esposa, Liliana Lagardé. El músico había optado por transitar el duelo familiar en la privacidad de su hogar, pero recientemente decidió expresar un agradecimiento público, debido a todas las muestras de cariño que recibió a través de las redes sociales desde que trascendió el fallecimiento de quien era la mayor de sus cinco hijos. En un sentido posteo de Instagram el artista compartió el profundo dolor que lo invade, y confesó que intentará refugiarse en las canciones para recuperar fuerzas, tal como ha hecho a lo largo de su vida.



El ex integrante de Serú Girán publicó un texto escrito sobre fondo negro dedicado a todos sus seguidores, quienes día tras día lo acompañaron a la distancia en este difícil momento. ”Hace casi una semana mi vida cambió para siempre, el dolor que me atraviesa es inmenso. Solo quiero agradecer todo el amor que estuve recibiendo en estos días, cada mensaje, cada llamado, cada presencia”, comentó en las primeras líneas del posteo. Y cerró: “No sé cómo se camina a partir de ahora, solo sé que la música siempre me salvó y es a lo que me aferraré a partir de ahora”.

La publicación se llenó de comentarios de sus fanáticos y trataron de enviarle fuerzas a él y su familia. Germán “Tripa” Tripel también dijo presente entre los comentarios, y le escribió: “¡Lo siento mucho! Y te abrazo más”; al tiempo que Facundo Arana expresó: “Tanto amor diste, tanto amor te vuelve. ¡Bendiciones y fuerza David!”. Kevin Johansen, Julieta Díaz y Ricky Diotto le dejaron una lluvia de emojis de corazones para hacerle llegar su apoyo.



Cabe recordar que la confirmación de la triste noticia la brindó el periodista Franco Torchia a través de Twitter: “En Nueva York, donde vivía hace muchos años, murió Tayda Lebón, artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia. Hija de David Lebón. Hace meses venía pidiendo ayuda. Aún sin más detalles. Mucha tristeza”. A la luz de los acontecimientos, Teleshow se comunicó con Patricia Oviedo, mujer y mánager de Lebón, el jueves último, para realizar una consulta periodística y la respuesta dio cuenta del drama que atravesaba por esas horas: “Imposible, David está con un problema familiar grave. No creo que se pueda resolver, pero bueno, acá estamos, sosteniendo”.



Tayda era una gran amante de la música y el arte en todas sus formas, y desde hacía algún tiempo había elegido un nuevo apodo: “Tranny”, debido al tratamiento hormonal al que se estaba sometiendo para alcanzar los cambios físicos que anhelaba y fue compartiendo cada etapa del proceso en su cuenta de Instagram. En este sentido, tal como expresó en distintas entrevistas, aunque nació biológicamente como varón, con el correr de los años empezó la transición hacia su verdadera identidad de género.



Desde pequeña supo que pasaba algo con su cuerpo, tal como contó en diálogo con la FM Rock & Pop en 2017: “Cuando yo tenía uno o dos años, yo me acuerdo que me miré entre las piernas cuando era chiquita y yo estaba tan segura, tan segura de que era una mujer. Vi que tenía un pito, pero estaba tan seguro de que era nena, que mi razón y mi lógica pensó: ‘Bueno, todos nacemos así y a las nenas, se nos cae’”. Acerca de la relación que mantenía con su padre, Tayda contó: “Mi papá es una persona que siempre me ha apoyado; las cosas que yo recibí de mi papá son las cosas que un hijo o una hija pueden recibir: el soporte, el apoyo, el respeto por las cosas que él no comprende, pero acepta, y con el tiempo termina comprendiendo”.



A partir de 2016 lució extravagantes looks acentuados por los tatuajes, ya que además de su pasión musical también era tatuadora profesional. Lejos de etiquetarse, siempre dijo definirse como “pansexual”; es decir, era una persona que deseaba sexual y románticamente a personas sin importar su genitalidad, su orientación sexual ni su identidad de género. Defensora del pensamiento basado en que cada humano se enamora de otro “ser” y no de un género específico, supo afrontar con valentía todos los prejuicios que recayeron sobre sus hombros.



Pasó su infancia en una casa de artistas, y se vinculó muy estrechamente con las distintas formas de arte. En los 90s, formó la banda Guruta, un combo que combinaba rock, funk y hip-hop, que también integraba el guitarrista Gaspar Benegas, actual miembro de Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. “Tocamos casi 10 años y era muy under, pero me atrevo a decir que fue una de las mejores bandas que hubo en el país. Como las mejores bandas, no fue la más reconocida”, recordó Tayda cuando le preguntaron por aquella experiencia.



“Teniendo la familia que yo tengo, me imaginé que mi transición iba a ser mucho más fácil, que iba a ser un buen ejemplo para otras familias, porque está bueno tener historias positivas, de gente que pudo hacer una transición con el apoyo de su familia. Hay muchas personas que tienen esa suerte. Yo con mi familia, pensé que iba a ser un buen ejemplo, pero bueno, una se sorprende constantemente de cosas: a la mitad de mi familia no le ha gustado. No me escribieron ni dijeron nada. Me he sorprendido mucho con mucha gente que conozco que, posiblemente, no siento que me apoyan”, sentenció en la misma charla con Rock & Pop en 2017. (Infobae)