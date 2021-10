Hacen arte con las cosas que otros tiran a la basura

Una pareja de San Antonio de Arredondo fabrica auténticas piezas de arte con electrodomésticos viejos, cubiertas, vidrios, chapa y cartones, tienen un puesto en la Feria de Artesanos de Villa Carlos Paz y viven de su pasión. Nanci Germino y Mauricio Brizio son oriundos de Río Primero, se jubilaron y decidieron radicarse en el sur de Punilla, donde montaron un taller donde reciclan lo que otros arrojan a la basura.

Si bien siempre trabajaron haciendo cartelería y pinturas, se consideran amantes de la artesanía y encuentran belleza donde otros ven sólo desechos. Con sus propias manos, hicieron los pisos, las mesas y sillas, las barandas de sus escaleras y las repisas y hasta el portón de ingreso a su vivienda.

Frente a su casa, se encuentra un pulmón verde donde la gente arrojaba malezas y basura. Un día, comenzaron a limpiarlo y construyeron una huerta con gran variedad de cultivos, bancos y hasta una hamaca hecha con cubiertas. Se trata de un paraíso natural donde corre un arroyo y cualquier vecino está invitado a disfrutar de una tarde en el lugar.

«Cuando nos jubilamos, decidimos venirnos del todo para acá y pagamos durante años nuestra propiedad en la Cooperativa Horizonte. Elegimos este lugar porque noes enamoró. El 95% de todo lo que hacemos lo hacemos con cosas recicladas. Yo armo cuadritos con PVC, recorto el material de chapa y siempre le busco la forma a algo. El 25% de la casa donde vivimos la hicimos de la misma forma, reciclando pallets y usando nuestras manos para todo. Yo comienzo y no sé qué voy, hago el marco con una tiza y después voy viendo en el momento y encontrando la forma a todo. La gente ya me conoce y me trae cosas, pero yo veo basurales a cielo abierto y me meto a buscar. La gente tira muchas cosas que se podrían reutilizar»; contó Nanci, en diálogo con EL DIARIO.

Por su parte, Mauricio reconoció: «Yo empecé este año con la artesanía en cubiertas, hago macetas, hamacas y un poco de todo para contribuir con el medio ambiente. Mi señora venía hace años con los artesanos y ahora también estoy yo. Además de fabricar cosas recicladas, también le pusimos mucho amor y trabajo al arroyo que desemboca en el río San Antonio. Empezamos limpiando el lugar y luego hicimos un espacio en común para los vecinos y una huerta. Es un lugar muy lindo para tomar unos mates».