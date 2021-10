Horacio Gigena fue apartado de su cargo en el municipio

Tras la denuncia de abuso sexual en su contra, el dirigente Horacio Gigena presentó su «renuncia indeclinable» al municipio y fue apartado de su cargo por el intendente Daniel Gómez Gesteira. El área de Economía Social y Promoción del Empleo quedará a cargo del coordinador de la Secretaría de Gobierno, Juan Teruel.

Gigena hizo pública su renuncia luego de las graves acusaciones que hicieron militantes de la organización Jóvenes Transformando, que llegó incluso a pedir a través de una carta pública que no siga perteneciendo al gobierno municipal.

«Todavía no salgo de la consternación y el dolor por la crudeza con la que la política más sucia y corrupta me atacó con mentiras y falsas denuncias orquestadas oscuramente por la mafia de los mismos poderosos que enfrenté siempre. Espero que pronto el poder judicial saque a la luz la falsedad y también, tomaré las consecuentes medidas para iniciar las acciones judiciales correspondientes por los daños y perjuicios que esto constituyó a mi persona, como así también, perseguiremos penalmente las falsas denuncias y falsos testimonios»; sostuvo el ex funcionario.

Tras haber apuntado contra sectores políticos de oposición, dijo: «Agradezco la oportunidad de haber podido diseñar y conducir esta área durante estos dos años que sin dudas me permitieron crear programas únicos como el Programa Comercio Justo, las Ferias Barriales de la Economía Social, el apoyo permanente a los emprendedores locales, el Programa de Soberanía Alimentaria, entre tantas otras políticas que sin dudas fueron una respuesta real para que miles de familias carlospacenses -a las que no les solté jamás la mano en esta pandemia- pudieran poner con su esfuerzo personal y familiar, un plato de comida arriba de la mesa en este difícil contexto. Nunca imaginé que la traición y la ambición serían palabras que identificarían a personas de mi círculo más íntimo y cercano y en que confié tanto y le di tanto, eso me impactó enormemente desde lo emocional y me lleva a tomar esta decisión»; dijo.