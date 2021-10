«Kirchner es una de las figuras más relevantes de la Argentina del Siglo XXI»

Mañana viernes 22 de octubre se estrenará por primera vez en la Provincia de Córdoba el documental sobre Néstor Kirchner que realizó el docente, investigador y realizador Esteban Cadoche. En diálogo exclusivo con EL DIARIO, el director habló del proceso de rodaje y la reconstrucción de una figura tan importante en la historia reciente del país.

«Néstor, su huella» se presentará mañana a las 19 horas en el centro ICIEC (perteneciente a la UEPC), que se encuentra ubicado en San Jerónimo 558 de la ciudad de Córdoba. Será de forma presencial con la presencia de Cadoche.

Es una actividad con aforo y se realizará en el centro de capacitación de la UEPC, que cuenta con capacidad para sesenta personas. No habrá entrada, pero sí habrá un bono contribución de $300.

«Estamos acá para presentar la historia de Néstor Kirchner, su paso por la presidencia y su fallecimiento. Es sin lugar a dudas, una de las dos figuras políticas más relevantes de la Argentina del Siglo XXI»; expresó el director.

«Me propuse contar la historia sin hacer un panfleto, no abusando de las palabras y simplemente presentando los hechos y registros históricos. ´Néstor, su huella´ refleja las cosas trascendentales que hemos vivido en el país. Hay millones de chicos de 16 a 30 años que desconocen o tienen poca información sobre su figura y es una forma de acercarlos a una figura muy importante. Yo venía del proceso del documental que hice sobre Rodolfo Walsh, vino la pandemia y seguí trabajando. Surgió la idea de mostrar al Néstor del 2003 al 2010, lo bueno que hizo y presentarlo a las nuevas generaciones. Me propuse contarlo desde el testimonio de personas públicas, personas a quienes Néstor les cambió la vida como dirigentes de fábricas recuperadas, movimiento campesino, militantes por las diversidad y gente que habla en primera persona»; aseguró.

«Son todos testimonios que fueron tomados especialmente para el documental, yo sabia lo que necesitaba y quienes iban a ser. Se terminó formando una obra muy sólida y la gente no se espera que haya un segmento tan extenso mostrando como cambió la vida de las mujeres argentinas. Mariana Carabajal es periodista, no es kirchnerista y cuenta los muchos cambios que se lograron en materia de derechos de las mujeres. De Lula tenemos un testimonio contando el proceso de la unidad de América Latina en la época de Néstor, no tenemos el testimonio de Cristina porque ella había decidido que no iba a participar de eventos públicos. La entrevista con Lula fue bastante trabajosa, terminamos haciendo una filmación en San Pablo y también hubo una conversación virtual que terminé haciendo yo personalmente. Fue una experiencia muy interesante, habló por cuarenta minutos»; añadió.