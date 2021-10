San Antonio de Arredondo, 15 de Octubre de 2021.

ORDENANZA LLAMADO A LICITACION PARA LA EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO SOBRE LAS COSTAS DEL RIO SAN ANTONIO.

VISTO:

La llegada de la temporada estival y ante ello la necesidad de otorgar la atención, mantenimiento y explotación de las costas del rio San Antonio desde Tte. Arraras hasta Rio los Sauces (excluyendo la Reserva Pasiflora) en pos de favorecer la actividad turística de la zona.

Y CONSIDERANDO:

QUE a los fines de garantizar igualdad de oportunidades a todos aquellos interesados, se hace necesario el llamado a Licitación pública, en el cual se establecerán las condiciones que deberán reunir y adecuarse para tener la posibilidad de efectuar la oferta para la explotación.

QUE es criterio de la Municipalidad, mantener las condiciones de higiene y una cordial atención en las costas de nuestra Localidad en razón de que se encuentran ubicados en zonas de gran asistencia de visitantes tanto locales como turistas.

QUE por ello el objetivo fundamental, es brindar un servicio acorde a la demanda de los visitantes en los lugares naturales que ofrece San Antonio de Arredondo.

POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1°.- AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación Pública para la explotación y atención de la costa del Rio San Antonio desde Antonio desde Tte. Arraras hasta Rio los Sauces (excluyendo la Reserva Pasiflora) conforme a las condiciones establecidas en los pliegos de Bases y Condiciones Generales adjunto y que forma parte integrante de la presente Ordenanza.-

Artículo 2º.- APRUEBESE el Pliego de Bases y Condiciones Generales que se adjunta y es parte integrante de la presente Ordenanza.-

Artículo 3º.-El costo del pliego de condiciones es de pesos Dos mil ($ 2.000) y podrá ser retirado en la Sede Municipal en horario de atención al público de lunes a viernes de 07:30 a 13:30hs, a partir de la publicación de la presente Ordenanza.

Artículo 4º.- FIJASE a través de Decreto del Departamento Ejecutivo el día para la apertura de las propuestas-

Artículo 5°.- ELÉVESE al Departamento Ejecutivo a los fines de su

Promulgación.

Artículo 6°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al registro de la Municipalidad y archívese.



ORDENANZA N° 357/2021



LICITACIÓN PÚBLICA

PARA LA EXPLOTACIÒN COMERCIAL Y ESTACIONAMIENTO DE LA COSTANERA DEL RIO SAN ANTONIO

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES



I- OBJETO DEL LLAMADO



La finalidad del presente llamado es la concesión para la explotación comercial, mantenimiento y atención de sector comprendido entre:

Tte Arraras hasta Rio los Sauces (excluyendo la Reserva Pasiflora) (croquis adjunto al presente pliego como Anexo I) de aproximadamente 2,55 km de largo.

El periodo de explotación del sector abarca desde la firma del contrato hasta el 30 de octubre del año 2023.

La misma podrá ser prorrogada por dos años más, con autorización del Honorable Concejo Deliberante.

II- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El procedimiento de la contratación es por licitación pública.

Se solicita cotización mediante la presentación de ofertas dando fiel cumplimiento al presente pliego, adjudicándose a la propuesta más conveniente.

Propuesta y cotización:

El interesado deberá presentar una propuesta de inversión (mejoras e infraestructura en el predio) a cumplimentar en el plazo adjudicado, acreditando al 30 de Octubre de cada año el cumplimiento de la inversión propuesta. Dicha inversión pasará a propiedad de la Municipalidad sin derechos por parte del adjudicado a reclamo o indemnización alguna.

Propuesta:

a) Colocación, mantenimiento e higiene de módulos sanitarios, a coordinar con el DEM (Departamento Ejecutivo Municipal) la distribución y cantidad de los mismos, para que el turista tenga el servicio que corresponda en toda la costa del Rio San Antonio. Así mismo se deberá garantizar que al menos el 30% del total de baños a colocar sean para discapacitados.

b) Atención, mantenimiento y limpieza del predio (partiendo desde el eje de la Playa hacia ambos costados) con una periodicidad de forma tal que el parquizado no supere los 10 cm de largo, estando prohibido el uso de agroquímicos.

c) Cobro de Estacionamiento de acuerdo a tarifa fijada por la Municipalidad en Ordenanza Tarifaria, debiendo este entregar comprobante oficial emitido por la Municipalidad. Reservándose el Municipio la facultad de contralor sobre el corte de tickets.

d) El porcentaje mínimo para le explotación del predio es el 70 % de lo recaudado en concepto de corte de tickets a favor del adjudicatario y 30% de lo recaudado en concepto de corte de tickets a favor de la Municipalidad -. Debiendo en época de temporada estival o fin de semana largo rendir semanalmente ante la caja municipal (sito en Av. Cura Brochero Nº 2305 de la localidad de San Antonio de Arredondo) el primer día hábil de cada semana. Y en el resto del año rendiciones mensuales el primer día hábil de cada mes.

e) El adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad que con motivo del COVID-19 las autoridades nacionales, provinciales y municipales exijan a los fines de mitigar la propagación del virus COVID-19.

f) El adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a las indicaciones municipales y normativas que establezcan las Ordenanzas locales. Como así también si el Municipio destina el predio a eventos municipales.

g) El adjudicatario deberá colocar a su costo la señalética que le indique el Municipio.

III- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS



Cada proponente, presentará un sobre propuesta, que deberá ser efectuada en un sobre cerrado, y sin membretes comerciales que lo identifiquen, conteniendo la siguiente documentación:

1) Solicitud de admisión debidamente firmada.(Anexo II)

2) Inscripción en el Registro de Proveedores Municipal

3) Ticket de pago del Pliego General de Condiciones

4) Pliego de condiciones debidamente firmado.

5) Sobre oferta, conteniendo la oferta propiamente dicha.

6) Constancia de inscripción en AFIP.

7) Constancia de inscripción ingresos brutos.

8) Certificado de antecedentes penales del Registro Nacional de Reincidencia.

9) Constancia de cumplimiento ante el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

10) Referencias que acrediten su competencia en el ramo (no excluyente).-

Conocimiento de las condiciones: Por el sólo hecho de formular la presentación, se tendrá al oferente que ha aceptado las bases y condiciones y las características de la explotación, por lo que no podría con posterioridad invocar en su favor para justificar los errores que podría haber incurrido al formular la oferta, duda o desconocimientos de las cláusulas y disposiciones legales aplicables.

IV- MANTENIMIENTO DE OFERTA

La propuesta se considerará válida durante Diez (10) días a contar desde el acto de licitación, periodo en el cual la Municipalidad deberá proceder a determinar su aceptación o rechazo.



V- APERTURA DE SOBRES PROPUESTAS

La apertura de las propuestas se llevara a cabo el día……….. de ……….. de 2021 a las ….. hs en la sede de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo, ante la presencia de los proponentes que hubieran concurrido al acto y autoridades de esta Municipalidad.-

VI- IRRECURRIBILIDAD

La resolución sobre la calificación de los oferentes y propuestas será irrecurrible y no dará derecho a reclamación de ninguna naturaleza, quedando establecido que ello es facultad exclusiva de la municipalidad.

VII- COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PREADJUDICACION:

La documentación será analizada y evaluada por la Comisión de Evaluación y Pre adjudicación integrada por el Secretario de Gobierno y Coordinación, Secretario de Desarrollo Urbano, Asesor Administrativo, Asesor letrado, Asesor Ambiental y un representante de cada bloque político del Honorable Concejo Deliberante y Honorable Tribunal de Cuenta, independientemente de los integrantes que designe el Departamento Ejecutivo Municipal.

VIII- ADJUDICACIÓN:

El DEM podrá adjudicar la explotación objeto de la presente, basándose en el informe y análisis de las propuestas que efectuare la comisión de evaluación y pre adjudicación.

Igualmente podrá rechazar todas las propuestas y declarar desierta la licitación si así se considerara oportuno sin que ello dé lugar a ninguna clase de reclamo por parte de los oferentes.

Serán rechazadas todas aquellas propuestas que no cumplan las condiciones especificadas en el ítem III del presente pliego.

Será favorecida con la adjudicación aquella propuesta que, habiendo cumplimentado con todas las condiciones requeridas, se considere más conveniente para la Municipalidad, pudiendo esta tener en cuenta las alternativas presentadas.-



IX- CONTRATO:

Resuelta la adjudicación y realizada la comunicación en forma fehaciente, el adjudicatario deberá presentarse dentro de los 10 (diez) días siguientes a efectos de suscribir el contrato correspondiente acompañando garantía de cumplimiento contractual, a través de seguro de caución, equivalente al valor de 6000 tickets, de acuerdo al valor establecido por Ordenanza tarifaria vigente y seguro de responsabilidad civil .

El adjudicatario deberá presentar cada año (tomando como referencia la fecha de firma de contrato) garantía de cumplimiento contractual actualizada al valor de 6000 tickets conforme la Ordenanza tarifaria que rija al momento de su presentación.

El adjudicatario deberá presentar al momento de firma de contrato y en forma anual una lista de los muebles y útiles que utilizara en el establecimiento.-

Una vez adjudicado la Municipalidad podrá rescindir de manera unilateral el contrato de adjudicación ante la falta de cumplimiento de las cláusulas del contrato o del presente Pliego como así también por razones de interés público. Sin que ello otorgue derecho a indemnización alguna por parte del adjudicatario.

Vencido el término de los 10 días y sin que dicho contrato se suscriba se rechazará la propuesta y la Municipalidad podrá adjudicar al proponente que sigue en las condiciones más convenientes para la Municipalidad, o llamar a nueva Licitación.

X- CLAUSULAS FUNDAMENTALES DEL CONTRATO :

La explotación de las costas del Rio San Antonio que se otorga consiste en:



1. El concesionario podrá disponer para alquiler de los turistas sombrillas, mesas, sillas y parrillas, que serán colocadas en el predio concedido para su atención.- Estos elementos deberán ser uniformes y encontrarse en perfecto estado de uso y conservación.

2. El adjudicatario se reserva el derecho de admisión y permanencia en el predio concesionado.-

3. Queda terminantemente prohibido por parte del concesionario la venta de bebidas alcohólica.

4. El pago del ticket otorga al turista derecho al estacionamiento y servicio sanitario.

5. El estacionamiento podrá realizarse en las dársenas de Avenida costanera y sobre calles perpendiculares a la misma, de la mano derecha hasta la intersección con la primer paralela a la costanera, la cual (paralela) está incluida en el radio de estacionamiento tarifado, prohibiéndose el estacionamiento sobre las márgenes del río y sobre las ochavas en las intersecciones de las calles para favorecer la circulación vehicular.

6. El concesionario deberá reservar lugar sobre dársenas de Av costanera, según fije el municipio para estacionamientos de discapacitados, los cuales deberán estar visiblemente señalizados.

7. El estacionamiento será gratuito para los automóviles de los residentes en la localidad, acreditando tal condición con DNI.

8. El concesionario no podrá decidir unilateralmente la suspensión de actividades, debiendo ante circunstancias que pudieren compeler a ello comunicar tal situación a la Municipalidad y esperar la respectiva autorización antes de proceder a su cierre que deberá ser en todos los casos con causa perfectamente justificada a criterio de la Municipalidad.

9. Si el concesionario no pudiere continuar con la explotación del servicio por causas debidamente justificadas, deberá comunicarlo a la Municipalidad con una anticipación de 30 (treinta) días para proceder a la cancelación del contrato vigente y tomar las medidas que esta Municipalidad crea conveniente.

10. Extinguido y rescindido el contrato por cualquier causa, el concesionario deberá retirar sus bienes en el término que le acuerde la Municipalidad, vencido dicho plazo, la Municipalidad quedara facultada para hacerlo y depositarlos en las instalaciones que a este efecto destine la entidad, siendo por exclusiva cuenta del concesionario los gastos que demande el operativo y conservación de sus bienes, es decir la Municipalidad no se responsabilizara por los daños o roturas que puedan sufrir los muebles que sean trasladados al lugar de depósito.

11. La Municipalidad no se responsabilizara por los daños o perjuicios que pueda sufrir el concesionario como consecuencia de eventuales inundaciones o condiciones climáticas desfavorables, robos o cualquier otra situación anormal que pudiere ocurrir.-



XI- COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

Los proponentes deberán constituir domicilio electrónico donde se tendrás por válidas todas las notificaciones cursadas inherentes al presente acto.

XII- REFERENCIAS:

La Municipalidad se reserva el derecho de exigir a los oferentes referencias sobre su idoneidad, condiciones personales y cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad a lo solicitado en cuanto a requisitos de las propuestas provenientes de personas o entidades que a la fecha de aperturas de las mismas sea deudora a la Municipalidad de San Antonio de Arredondo, por Tasa, Derechos de Contribuciones y cuyo plazo de pago estuviera vencido.-

XIII- CONSULTAS :

Para cualquier consulta referente al presente llamado, los interesados podrán dirigirse al correo electrónico de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo: gobiernosanantonio@hotmail.com



XIV- INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS =

No se aceptan reclamos basados en la ignorancia o interpretación errónea de los conceptos de este pliego ya que la interpretación implica pleno conocimiento y aceptación de las disposiciones estipuladas en cada uno de los títulos.- La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar las propuestas si no convinieran a sus intereses, sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes.-

XV- IMPUESTOS Y SERVICIOS =

El concesionario deberá abonar y mantener al día las tasas que le corresponda por cada rubro, en el concepto de inspección y/o contribuciones Municipal.

XVI- PERSONAL :

Al menos el 50% del personal que presta servicio en el sector adjudicado o que esté a cargo de la atención al público deberá ser de la localidad de San Antonio de Arredondo.

El personal que preste servicio en el sector adjudicado o que este cargo de la atención al público, deberá contar con el correspondiente certificado de Buena Conducta y Libreta de Sanidad, cuidando su aspecto personal y vestimenta.-

Todo el personal que preste los servicios anteriormente mencionados, estará exclusivamente a cargo del concesionario, siendo este el responsable de todas las obligaciones laborales, debiendo exhibir la documentación cada vez que la Municipalidad lo requiera.-

El adjudicado tendrá a su cargo y responsabilidad el mantenimiento del lugar concesionado totalmente limpio , libre de maleza , por lo que está obligado al corte y mantenimiento del pasto del sector concesionado , atención de los baños públicos, de la Playa de Estacionamiento, ; los que estarán permanentemente habilitados por toda la temporada y su uso será abonado en virtud de lo establecido en la Ordenanza Tarifaria; el incumplimiento dará lugar a la rescisión del contrato de concesión , sin derecho a reclamo alguno por parte del concesionario.

XVII- DAÑOS Y PERJUICIOS =

El adjudicado será el único responsable de todos los daños y perjuicios que se produjeran a terceros y sus cosas con motivo del cumplimiento del servicio concesionario.-

XVIII- HORARIO DE ATENCIÓN =

El horario de atención al Público será de 09:00 a 20.00 hs, todos los días, como horario mínimo de atención en temporada alta; estableciendo en temporada baja un mínimo de 8 hs los fines de semana.-

ANEXO I

PLANOS

ANEXO II



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO



OBJETO: ............................................................................................................................



UBICACIÓN: ........................................................................................................................



SOLICITUD DE ADMISIÓN

El (los) suscripto/s................................................................................. con domicilio legal en calle....................................................... Nº................. solicita/n sea/n admitido/s en el Llamado a Licitación para la Explotación y mantenimiento sobre las costas del Rio San, a realizarse el día … de ………. de 2021, a las 10:00 horas en la Municipalidad de San Antonio de Arredondo.- Firma/n la presente solicitud y toda la documentación que acompaña a la presente.-

............................................................ ....................................



Aclaración de firma del proponente Firma

Adjunta/n

1. Recibo Adquisición del Pliego

2. Sobre Oferta

3. Pliego de bases y condiciones Generales firmado en todos sus folios

4. Otros documentos solicitados en el pliego.-

.......................................................................................................................

Lugar y Fecha