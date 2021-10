Pata Villanueva sufrió una hemorragia y fue internada

Buenos Aires. Luego de haber sufrido en febrero un duro accidente en su casa de vacaciones en Punta del Este, Pata Villanueva tuvo que ser nuevamente internada ayer. “Fue una hemorragia aparentemente, que no sabemos si es producto de la causa original, lo que sufrió después de la caída en Punta del Este, ahora se habla de una nueva hemorragia, veremos con qué consecuencias y qué sucede con su salud cuando estaba en plena recuperación, sabiendo que obviamente había complicaciones de base”, informó Rodrigo Lussich en Intrusos.



En ese sentido, el periodista agregó: “Se están pidiendo dadores de sangre para esta internación, habrá que esperar más novedades y no aventurarnos”. Paula Varela, por su parte, contó que hace unos días había hablado con Robertino, uno des sus hijos. “Él me comentaba que ahora el 28 tenía una fecha para seguir con una estética craneal que le va a ayudar a seguir con todos los pasos de rehabilitación”. A lo que Evelyn señaló que “era un progreso muy lento y se creía que la rehabilitación iba a tardar años”. En ese momento, Paula añadió información de último momento. “Me escribe Robertino, me dice ´colonoscopía, le bajaron un poco los glóbulos y le están haciendo transfusión de sangre´”.



“La primera información que llega dice que hubo una hemorragia grande, que no se encontraba el origen, producto de la cual ha sido internada de nuevo y en el marco de esa internación le han hecho una colonoscopía”, comentó Lussich. Por último, Varela aclaró: “Hay que cauterizar, me dice Robertino”.



Cabe recordar que cuando se accidentó en su domicilio de Uruguay, Pata sufrió una fractura de cráneo, lo que la dejó varios días en coma. Luego de haber sido estabilizada por los médicos que la atendieron, desde su entorno expresaron: “Es un milagro que estuviera con vida”. Allí fue cuando sus hijos Agostina Cavallero, Robertino y Bernardita Tarantini decidieron intervenir y se mudaron al país vecino para acompañar a su madre.



En julio, casi cinco meses después de aquel momento, había reaparecido en las redes gracias al posteo de uno de sus hijos. “El mejor regalo que podría pedir en mi cumpleaños: Mamita jugando un partidazo”, escribió en ese entonces Robertino junto a la foto en la que se la ve a Pata con unos anteojos de sol, acostada en la cama y sonriente ante el abrazo de sus hijos. “¡Ya vamos a estar bailando muy pronto juntos! Gracias por existir y por esa fuerza que da cátedra ¡Te amamos!”, cerró el joven en la publicación.



Pata se encontraba de vacaciones cuando sufrió el terrible accidente que la puso al borde de la muerte. Había vuelto de una cena y estaba sola en su vivienda de La Barra, cuando se cayó de la escalera. Algo similar le había ocurrido hacía un año, cuando sólo sufrió lesiones leves. Pero, en esta oportunidad, el golpe le provocó una fractura de cráneo. Por suerte, Villanueva no perdió el conocimiento y pudo pedirle ayuda a una vecina, que fue la que se encargó de llamar al servicio de emergencias médicas para que la asistieran. Y, aunque en un primer momento el panorama no era nada alentador, la ex modelo dio batalla y logró revertir la situación.



El pasado 4 de marzo, la ex modelo fue sometida a una nueva operación de reconstrucción del cráneo con reemplazo del hueso craneal que había sido removido para descomprimir la zona afectada. Y como su evolución fue favorable, sus hijos decidieron trasladarla a la Argentina, lugar de residencia de todos ellos. (Infobae)