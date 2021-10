«Que quieran enjuiciar a estudiantes de la UNC en vacaciones no es casual»

Luciana Echevarría, legisladora del MST y docente universitaria, cuestionó la decisión de llevar a juicio a los estudiantes universitarios durante Enero: "Que la Justicia Federal quiera enjuiciar a los estudiantes de la UNC en plenas vacaciones no es casual, es tan escandalosa la acusación que quieren hacerlo de espaldas a la comunidad universitaria y a la sociedad. Bustos Fierro quiere aprovechar que la Universidad estará vacía para evitar el repudio masivo que genera el mamarracho jurídico que está protagonizando. Un plan infantil que chocará contra la comunidad universitaria que ha condenado mayoritariamente el proceso”.



"El juicio busca amedrentar al movimiento estudiantil para que no enfrente los ajustes como el que Macri descargó en 2018 sobre las universidades. Y el apuro no es casual, necesitan una medida ejemplificadora para allanarle el camino a Alberto Fernández, que prepara un ajuste de $75.000 millones en relación al presupuesto mínimo que las universidades necesitan para funcionar.

Desde el MST exigimos la inmediata absolución de los 23 estudiantes. Es fundamental que todos los sectores sociales condenen este inédito y violento ataque a los derechos humanos más básicos”, finalizó la legisladora.